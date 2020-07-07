Municipalidad de CDE alquilará maquinaria pesada

La institución municipal cuenta con una motoniveladora, dos camiones cisterna, un camión tumba (5 toneladas con volquete), cuatro camioncitos, una motopala chica, una motopala normal y un tractor rotativa.

La directora de Servicios Municipales, Alison Anisimoff, explicó que se estarán alquilando las máquinas que la Comuna no tiene, de manera a ejecutar los trabajos en más espacios públicos del km 10, 11, 12 y 13.

Dichas máquinas serán utilizadas para limpieza de espacios públicos, apertura, mantenimiento y canalizaciones de caminos, recolección y traslado de basuras hasta el vertedero, recolección de ramas y rastrojos y poda de árboles.

El Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a licitación para el alquiler de esta maquinaria fue aprobado la semana pasada por la Junta Municipal.

La Municipalidad tenía previsto iniciar la compra progresiva de maquinaria, pero a causa de la pandemia del COVID 19 y la reducción de ingresos, el proyecto se postergó.