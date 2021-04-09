Expulsan a libanés vinculado al Hezbollah

Ahmad Barakat tiene una cancelación permanente del ingreso del territorio paraguayo, es decir no podrá volver a ingresar.

La expulsión se dio en cumplimiento del juez penal de garantías de la capital, Raul Florentín, quien previamente lo condenó por producción mediata de documentos públicos, en el marco de un procedimiento abreviado. La sentencia fue de 2 años y 6 meses de cárcel pero como ya tiene compurgada la pena fue expulsado del país. Con esta disposición, el extranajero que tiene nacionalidad brasileña es vedado de volver a nuestro país.

Los agentes fiscales Irma Llano y Marcelo Pecci representaron al Ministerio Público y solicitaron su expulsión del país, a fin de que sea entregado a las autoridades de Brasil, bajo coordinación del fiscal Sergio Villalba.

El ahora expulsado había obtenido una cédula y un pasaporte paraguayos, pese a que él ya sabía que en el año 2008 la Corte le había retirado su nacionalidad paraguaya naturalizada por una condena previa que cumplió por evasión de impuestos.

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Es considerado jefe militar y financiero de la organización terrorista Hezbollah en América Latina, y había sido entrado a nuestro país en julio de 2020 por Brasil. En el vecino país estuvo recluido por casi 2 años a la espera de la extradición, desde el 21 de septiembre de 2018, cuando fue capturado en Foz de Yguazú.

Supuestamente su función en la organización criminal era el blanqueo de capitales y ofrecía financiación al grupo chií libanés Hezbollah.