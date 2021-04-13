Emplean máquina trituradora para la temporada de poda de árboles

El cronograma de trabajo para el servicio de procesamiento de ramas inició este martes en el barrio Remansito, sobre la avenida Manuel Ortíz Guerrero de esta capital departamental. El servicio se habilitará tres veces a la semana con el fin de mejorar la limpieza de la ciudad.

Las próximas jornadas de trabajo serán en el barrio Fátima y en la zona conocida como ex Kilómetro 12, de acuerdo a un cronograma de trabajo. Las fechas y lugares se establecen conforme a los expedientes elaborados a partir de solicitudes de servicios presentados por mesa de entrada en la Municipalidad de Ciudad del Este, encauzada por la Dirección de Servicios Municipales.

Desde la comuna aclararon a la ciudadanía que las ramas de plantas de mamón y pindó no son aptas para el chipeado debido a la gomosidad de la primera y las espinas de la segunda que pueden afectar el funcionamiento de la máquina.

La Municipalidad de Ciudad del Este invirtió 500 millones de guaraníes aproximadamente en la adquisición de una moderna máquina de alta capacidad de producción para el procesamiento de ramas. Se trata de uno de los proyectos de la comuna para dar solución al problema ambiental que genera la quema de basuras, posibilitando además la producción de abono orgánico y/o material para caldera de silos.

La máquina produce de 15 a 20 metros cúbicos, equivalentes a unos 1000 kilos de chip por vez y puede funcionar 24 horas. La misma optimiza el servicio de recolección y reciclaje de basuras y es operada por funcionarios municipales capacitados para el efecto.

Los interesados en el servicio pueden solicitarlo por mesa de entrada de la Municipalidad. El horario de atención es de 7:00 a 13:00, de lunes a viernes. Para facilitar el trabajo, se recomienda que los residuos sean derivados a las plazas más accesibles de los diferentes barrios.