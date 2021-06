Miembros de la comunidad suprimida repudian determinación del obispo a quien tratan de mentiroso

El comunicado de repudio fue emitido en respuesta a la determinación del obispo de suprimir dicha comunidad, con el argumento de que algunos de sus miembros eran radicales y por tener una fuerte conexión con grupos políticos. Desde el obispado explicaron que la determinación es el resultado de las visitas canónicas desde el 2018 y los recientes informes del comisariato que ha recabado datos y fueron puestos a conocimiento del obispo.

Esto no cayó nada bien entre los miembros de la citada comunidad, quienes respondieron con un comunicado expresando indignación. “Rechazamos todo y cualquier tipo de atropello a nuestra dignidad de laicos católicos comprometidos con la Iglesia y que nos fuera avasallados por el obispo”, expresan en una parte del comunicado.

Rechazaron los argumentos en los cuales el obispo basó su determinación e incluso lo trataron de mentiroso. “Rechazamos las fundamentaciones mentirosas del obispo ¿Qué clase de pastor es éste? ¿Realmente es un pastor o es un lobo vestido de cordero?”, resaltan en otra parte del documento.

Detallaron que la radicalización argumentada simplemente es la exigencia de sus derechos. Sobre la presunta conexión con grupos políticos afirmaron que la Liga Patriótica Universitaria no es un grupo político sino educativo que trabaja para la libertad de religión en las universidades y la cultura cristiana.

En una conferencia virtual de la víspera, el obispo Steckling explicó que la Diócesis tiene muchos miembros que necesitan un camino común, refiriéndose al plan pastoral. “No estamos delante de un problema de moralidad. Los motivos serían la forma de celebrar la liturgia que es bastante particular en la parroquia que ellos manejan y tienen a su cargo. La presencia en otras parroquias que causa fricciones. A mi como obispo me preocupa la formación de los jóvenes que están entrando en este grupo. Según mi criterio la formación que se les ofrece no es suficiente”, expresó.

Igualmente, pidió a los miembros de la comunidad sigan trabajando para seguir cumpliendo su misión con una organización diferente.