Exigen disculpas a Salomón por vincular muerte de Jorge con narcotráfico

Elisa Barreto, madre de Jorge Ríos, dio detalles de cómo fue la última conversación con su hijo, desde el cautiverio y rechazó que se hagan afirmaciones a la ligera sobre los posibles vínculos con el caso. Sobre el error que pudo haber ocurrido dijo que la víctima habría reconocido a sus captores. Y yo me fui, pero no pude llegar junto a él. Ya me entregaron a mi hijo muerto”, expresó Elisa Barreto durante una conferencia de prensa.

Contó que los secuestradores le enviaron una fotografía de “Jorgito” a su teléfono como prueba de vida

“Hoy hace ocho días (que enviaron la fotografía), escucharle a tu hijo que te diga, ‘mamá, me dan dos horas de vida’ y yo no pude llegar en esas dos horas y esta es la única prueba de vida (exhibe la imagen) y miren la cara de mi hijo cómo está, lo cansado que ya estaba. Luego me pasan la foto para reconocer su cuerpo, sin mirar su rostro yo sabía que era mi bebé y este señor sale a decir que hay versiones de que sería un caso ligado al narcotráfico”, añadió.

En otro momento exigió justicia para su hijo y que el presidente del congreso se disculpe y se retracte por lo que dijo. “Quiero justicia para Jorgito. Tienen que ser responsables para decir las cosas. Exijo que el presidente del Congreso Óscar Salomón se retracte o que presente las pruebas”, añadió.

Igualmente se refirió al bloqueo de cuentas de familiares del secuestrado y consideró que fue una dificultad para juntar con mayor rapidez el dinero.