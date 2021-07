Alessandro Galas, artista esteño residente en Alemania, presenta nuevo tema musical

El joven artista que lleva 15 años residiendo la ciudad de Hamburgo, Alemania, vuelve a deleitar a sus fans con un tema musical pegadizo y fiel a su estilo, luego de un año y medio después de su último lanzamiento. En esta oportunidad Alessandro Galas propone “Te extraño”, una canción inspirada en la nostalgia que siente una persona al estar alejada de su “media naranja”.

Según explicó, la canción surge cuando el productor Adolfo Casmartiño y el compositor Dairon Prieto se juntan a crear un material musical. “Ellos me llamaron y me cantaron en el teléfono; y de una me encantó porque va mucho con el estilo que yo hago. Además, me sentí identificado con lo que estoy pasando”, dijo.

La canción, que se grabó en un estudio ubicado en Hamburgo, también presenta un videoclip, cuyas imágenes fueron tomadas en Madrid, España. El video cuenta con la participación de la modelo paraguaya Nathy Segovia, quien actuó de acuerdo al guión preparado por el director. Además se contó con la colaboración del estilista Ezequiel Ferreira.

Lea más: Alessandro Galas se abre paso al ritmo de pop latino

El video se puede visualizar a través de la plataforma Youtube, así también se puede escuchar en Spotify, iTunes y Applemusic. Anteriormente, Alessandro Galas ya había lanzado los temas “Traviesa”, “Sigue luchando”, “Cumplir tus sueños” y “Dame tus besos”.