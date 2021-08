Secuestradores se dedicaban al contrabando y tráfico de marihuana

La comitiva fiscal-policial que ejecutó el operativo de rescate brindó una conferencia de prensa frente a la vivienda de los Maceda-Rubert, ubicada en la colonia General Díaz, distrito de Mbaracyú, a fin de brindar mayores detalles del caso. La fiscala Antisecuestro, Zunilda Ocampos Martínez, habló sobre la banda que perpetró este hecho.

“Los lugareños dicen que se dedicaban al contrabando y al tráfico de marihuana y que ahora se iniciaban en el rubro del secuestro”, dijo. Según los datos arrojados en la investigación, la banda liderada por Germán Barreto Ocampos, supuestamente transportaba cargas de contrabando y de drogas hacia el territorio brasileño ,a través del lago de Itaipú, desde la zona de Puerto Indio.

Sin embargo, en los últimos tiempos las autoridades brasileñas intensificaron sus controles fronterizos, por lo que la gavilla intentó incursionar en la industria del secuestro.

La fiscala Ocampos dijo que en general la mujer rescatada se encuentra bien de salud, salvo algunas escoriaciones sufridas.

“Se dedicaban al tráfico internacional del cannabis, sabemos que es una zona de tránsito. La información que manejamos desde un principio es que esta gente se dedicaba a eso”, coincidió el comisario Nimio Cardozo, jefe del Departamento Antisecuestro de la Policía.

El comisario mencionó que desde el domingo pasado tenían la identidad de los miembros de la banda, pero que por prudencia mantuvieron en reserva hasta ejecutar esta tarde el operativo de rescate.

Por su parte, el fiscal Antisecuestro Alberto Torres indicó que las comunicaciones con los secuestradores no era fluida y que había una negociación por día. Durante el transcurso de los días, los malvivientes habían bajado el monto exigido. Los familiares de la víctima habían informado que no contaban con la suma requerida por los secuestrados y pidieron a la Policía no interferir en la negociación.

La banda de Barreto González raptó el pasado sábado a Maceda Rubert cuando realizaba una caminata en las inmediaciones de su residencia. Luego, ese mismo día los captores pidieron a través de una llamada telefónica al celular dejado por la mujer en su casa el pago de 250.000 dólares como rescate.

La víctima estaba en cautiverio en medio de una selva, ubicada detrás del domicilio de Barreto Ocampos en la colonia Guaraní, distante a unos 25 kilómetros de la residencia de la víctima.