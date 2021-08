Denuncian supuesta “tragada” de G. 1.500 millones en construcción de costanera de Ciudad del Este

La denuncia por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal se presentó este martes en la oficina del Ministerio Público en Ciudad del Este. La investigación quedó a cargo de la fiscal Estela Mary Ramírez a través del sistema aleatorio.

Airaldi Franco solicitó a la Fiscalía la investigación de un supuesto esquema de corrupción montado en torno a la construcción de la Costanera de Ciudad del Este. La queja se basa en publicaciones periodísticas sobre los audios atribuidos al empresario Enrique Vázquez García, propietario de la empresa Servinco Paraguay S.A., que junto con la firma unipersonal Darío Zárate Rondelli confirmaron el “Consorcio Ñande Ypotî”, adjudicado con una licitación de G. 11.524 millones para la construcción de la Costanera, que culminó en el primer semestre de este año.

En las grabaciones, el empresario supuestamente reveló que entregó más de G. 1.500 millones al candidato a la concejalía Pedro Acuña, cuñado y hombre de confianza del exintendente Miguel Prieto Vallejos, que aspira a la reelección en las elecciones municipales de octubre.

Antes del inicio de las obras, en febrero de 2020, Vázquez García presuntamente entregó G. 650 millones a Acuña. Ese dinero supuestamente fue repartido entre concejales de la base aliada de Prieto, según las grabaciones difundidas por el polémico concejal Celso “Kelembu” Miranda (ANR, Partido Colorado).

La exdirectora del Área Urbana de la Municipalidad, Stefy Garcete, presuntametne también pidió una coima de US$ 50.000 al empresario, quien - según la denuncia - comunicó el caso al entonces intendente Prieto. Este pago no se había concretado.

El proveedor igualmente habría mencionado que pagaba 15% de “propina” a Acuña cada vez que cobraba dinero de la Municipalidad, según avanzaba la construcción de la Costanera.

El intendente interino Hugo Benítez Ávalos, igualmente, es mencionado en los audios. Supuestamente, cuando fungía de concejal trasladó en su camioneta al empresario hasta una financiera para sacar G. 250 millones para un soborno.

El Consorcio Ñande Ypotî ganó la licitación para la Costanera pese a que no fue el mejor oferente. Seis empresas presentaron precios más ventajosos con precios hasta G. 2.000 millones más bajos.

Airaldi Franco solicitó a la Fiscalía el allanamiento de la Municipalidad y la incautación de documentos relacionados a la licitación de la Costanera. Además, pidió la imputación y encarcelamiento de los posibles responsables.

”Estamos cansados de la corrupción, y más cansados aún de la impunidad. Aquí no se trata de que sea o no sea un correligionario, no importa quién sea. La corrupción nos afecta a todos y en esta pandemia se ha demostrado”, cuestionó Airaldi.

Otra denuncia en puerta

Candidatos del Partido Patria Querida en Ciudad del Este anunciaron que realizarán el miércoles una denuncia ante la Fiscalía contra de las personas involucradas en el escándalo de los audios filtrados.

La denuncia alcanzará a miembros del Ejecutivo Municipal y de la Junta Municipal, y a las empresas eventualmente involucradas en los hechos de corrupción.

”Vamos a exigir al Ministerio Público la investigación de los audios filtrados, en donde se presume la existencia de diversos hechos punibles como asociación criminal, cohecho pasivo agravado y lesión de confianza”, dijo José Ayala Cambra, candidato a la intendencia por Patria Querida.

Tras la divulgación de los audios, los vinculados por el supuesto esquema se llamaron a silencio.