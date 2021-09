Buena concurrencia de jóvenes de 19 años a vacunatorios de Ciudad del Este

Tras varios meses de espera, los jóvenes de 19 años finalmente fueron autorizados por el Ministerio de Salud para recibir la primera dosis de la vacuna anticovid. El calendario oficial disponibiliza tres días para la inmunización y en la primera jornada se vio una importante concurrencia, principalmente en las primeras horas.

En el vacunatorio del polideportivo del barrio Pablo Rojas, donde funciona la modalidad peatonal, se reportó una buena organización, donde los jóvenes que van llegando ingresan directamente y son ubicados en las graderías, a la espera de su turno. La vacunación fluye sin inconvenientes.

En tanto, en los autovac de la Tercera División de Infantería del ex Km 8 y del Parque Lineal Manuel Ortiz Guerrero del Área 1, se pudo notar largas filas de no más de 700 metros.

Ariel Giménez, uno de los jóvenes que aguardaba su turno en el puesto peatonal, mencionó acerca de la importancia de la inmunización para salvar vidas e instó a quienes aún no recurrieron a los vacunatorios a que se acerquen.

“Esto no es nada inusual, le animo a los jóvenes a que vengan porque es importante estar inmunizados para protegernos nosotros y a nuestros familiares, principalmente a los mayores como padres y abuelos”, dijo.

Por otra parte, las personas mayores de 50 años, quienes en otras oportunidades quedaron rezagadas, también están habilitadas hasta el miércoles. Blanca Duarte, quien forma parte de este grupo etareo, se acercó este lunes al polideportivo para su primera dosis y mencionó que antes no se pudo inmunizar por una cuestión de salud.

Más de 1.000 adolescentes recibieron la vacuna anticovid en una jornada

“La semana que me tocaba la vacuna me agarró una gripe, por eso no pude venir y cuando ya estaba recuperada terminaron las dosis, por eso tuve que esperar. Ya quería vacunarme porque es importante protegerse”, dijo.

En esta ocasión no se tiene en cuenta terminación de cédula, por lo que los habilitados pueden acercarse sin inconvenientes. Los vacunatorios de los municipios del interior como Hernandarias, Presidente Franco, Minga Guazú y otros están abiertos en su horario habitual,