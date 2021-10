Presentarán amparo para reponer provisión de agua a 12.000 familias en CDE

Los vecinos de los barrios Don Bosco, La Blanca, Carmelitas, Ñasaindy y Mburucuyá acudieron este miércoles a la Municipalidad esteña para pedir auxilio ante la falta de provisión de agua en la comunidad.

Según los datos, la ANDE (Administración Nacional de Electricidad) había cortado el suministro de la energía eléctrica a la aguatera Mers Corporation debido a una deuda millonaria. En consecuencia, unos 12.000 usuarios quedaron sin el vital líquido.

La directora jurídica de la Municipalidad esteña, Nidia Silvero de Prieto, explicó que el director de Defensa del Consumidor, Richard González, se constituirá en la oficina de la ANDE para una intimación a fin de que se reponga el servicio eléctrico en la aguatera en un plazo de dos horas.

“Transcurridas las dos horas, se agota la instancia administrativa y procede el amparo. Se está privando de un derecho elemental a una parte de la ciudadanía, de un vital líquido que no se puede prescindir en ningún momento”, expuso Silvero de Prieto.

Ayuda de vecinos

Martha Ojeda, moradora del barrio Las Carmelitas, dijo que en su casa tenían agua de reserva en un tanque, pero ya se agotó hace cinco días y desde entonces recurren a los vecinos para conseguir el vital líquido.

La afectada mencionó que en el hogar solo usan el agua obtenida para la higiene personal y que no alcanza para lavar los cubiertos. “Estamos comiendo empanadas, sándwich, porque ya no tenemos cubiertos limpios”, añadió, al tiempo de resaltar que el agua suministrada era de mala calidad y no apta para consumo.

Elva Achar, vecina del barrio La Blanca, comentó que trae el agua desde un lote distante a unos diez kilómetros de su hogar. “Los vecinos que tienen pozo racionalizan solo para su uso”, indicó.

La falta de agua también afecta a cinco escuelas públicas, donde las actividades académicas se redujeron y los alumnos solo acuden para retirar las tareas.