Minga Guazú: brasileña denuncia que fue secuestrada por policías

La denuncia se divulgó en la prensa brasileña, que hizo eco de la queja de una moradora de Foz de Yguazú (Brasil) contra los policías paraguayos.

El nuevo escándalo salpica al oficial inspector José Salinas y a los suboficiales Manuel Insaurralde, Alfredo Prieto y Juan Franco.

La mujer relató a la prensa brasileña que tuvo un incidente con su pareja en una fiesta, por lo que llamó a la Policía para pedir auxilio.

Los agentes de la subcomisaría 14ª llevaron a la brasileña y su pareja hasta la base policial.

“Cuando llegué ahí no pidieron mi documento, no pidieron nada. Dijeron que no iba a salir de ahí si no les pagaba a ellos. No preguntaron si estaba bien, la única cosa que querían era dinero””, dijo la brasileña al medio periodístico.

Rescate se trajó de Foz de Yguazú

Según la denuncia, la afectada pidió a su hija traer de Foz de Yguazú el dinero solicitado por los policías.

La hija al llegar a la subcomisaría filmó con su celular el momento en que fueron llevadas con su madre hasta la cocina de la base policial.

En la grabación se escucha cuando la afectada solicitaba recibo de la entrega del dinero a un policía, mientras un hombre de particular (cuyo nombre no trascendió y que sería abogado) contaba los billetes.

El agente solo respondió “no” y que se va a labrar un acta para la firma y que entonces terminará el procedimiento.

“Lloré mucho. No sabía dónde estaba. Me sentí en el suelo, ni sabía qué hacer ni qué decir. Quedé desesperada, desesperada. Aprovecharon todo eso para pedir dinero y pagué para ellos porque estaba trastornada”, expuso la brasileña.

Apartados y sumariados

El comisario Carlos Humberto Benítez, director de Policía en Alto Paraná, dijo que hay aristas sospechosas del procedimiento como la presencia de un civil contando dinero en la sede policial.

Por su parte, el comisario Ever París, jefe operativo de la Policía, informó que los cuatro agentes salpicados fueron apartados de la subcomisaría 14ª y puestos a disposición de la oficina de Asuntos Internos para el sumario.

París igualmente comentó que la pareja de la brasileña se presentó este miércoles en la Dirección de la Policía para indicar que el dinero filmado le pertenecía y que el policía le iba a devolver.

En tanto, se desconoce si la fiscala Antisecuestro Zunilda Ocampos haya abierto o no una carpeta para investigar a los agentes denunciados en la prensa brasileña.