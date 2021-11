Bebé de cinco meses muere por cuadro respiratorio con resultado preliminar positivo a COVID-19

Los padres del niño hicieron una denuncia policial, pues afirmaron que no se le brindó la debida atención en el citado centro asistencial. La investigación de la presunta negligencia médica quedó a cargo del Ministerio Público, mientras que profesionales de la Décima Región Sanitaria están abocados para establecer un nexo epidemiológico del bebé.

Conforme a la denuncia presentada ante la Policía, os padres contaron que el miércoles pasado, a las 12:00, trasladaron a su hijo hasta la Urgencia del Instituto de Previsión Social (IPS) de esta ciudad, a raíz de que el mismo se encontraba con tos y catarro y fue atendido por el pediatra de guardia.

Luego, ese mismo día, siendo las 16:00, fue dado de alta con una receta médica para medicarlo, pero ayer a las 14:00 trasladaron nuevamente al niño al mismo centro asistencial debido a que el cuadro empeoró. Para ese entonces además del cuadro respiratorio, el pequeño sufría vómito y diarrea. A las 16:30, el niño falleció y sus padres hicieron la denuncia, pues afirman que los profesionales fueron negligentes por no intentarlo.

Tras el fallecimiento del pequeño, los médicos le practicaron el test de COVID-19 y arrojó resultado positivo. El doctor Arturo Portillo, director de la Décima Región Sanitaria, señaló que la muestra será analizada nuevamente en el Laboratorio Central para descartar o confirmar la enfermedad. Afirmó que el paciente ya venía arrastrando varias complicaciones. “Estamos hablando de varias complicaciones que viene produciendo-se por varios días, ya estaba internado y arrastrando un cuadro bronquial por tres semanas”, expresó.

Dijo que el caso sigue siendo una sospecha y que no se puede afirmar que el Covid-19 fue el agente causal del deceso y reconoció que hay un déficit en la realización de pruebas a niños. Recordó que en otros países que no vacunan a menores de 12 años hay reportes de que esta población no vacunada también es susceptible a la enfermedad. “Normalmente la prueba de diagnóstico no se hace con mucha frecuencia en niño es un déficit que hoy tenemos que tomar con prudencia”

Sobre el estado de vacunación de la familia de la víctima dijo que todavía no tiene el reporte de la situación.