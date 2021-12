Unicef premia a estudiantes de la UNE por ejecutar proyectos de protección a la niñez

Seis grupos integrados por un total de 56 estudiantes de diferentes carreras, tanto de la sede central como de las filiales de la Universidad Nacional del Este (UNE), impulsaron iniciativas enfocadas a la erradicación de la violencia hacia niños y adolescentes en diferentes comunidades de Alto Paraná.

Lea más: UNE obtiene nueve premios

De estos, cuatro grupos fueron premiados por la Unicef con dinero en efectivo como forma de incentivo para seguir trabajando. Los proyectos premiados fueron “Hablana” de alumnos de Santa Rita; “Prevención de la violencia sexual y sus signos”, de Itakyry; “Las palabras dañan”, de Mallorquín; y “Juntos somos la Voz”, de Minga Guazú.

Tres de estos equipos se alzaron con US$ 3.000 cada uno; y el cuarto con US$ 1.000, totalizando US$ 10.000 (más de G. 70 millones). Sus representantes participaron de un acto en Asunción, para la entrega simbólica del premio.

Para el desarrollo de estos proyectos, la Universidad Nacional del Este (UNE) realizó una convocatoria a través de la Red de Extensión Universitaria (REXUNE), a la cual se inscribieron más de cien interesados de forma voluntaria. Luego de talleres virtuales y presenciales de preparación, organizados por Unicef, quedaron 56 alumnos que llevaron adelante los distintos proyectos.