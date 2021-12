Detectan mucha desinformación durante el recorrido de vacunación masiva contra el covid-19 en el Este

Con el objetivo de elevar el nivel de vacunación contra el covid-19 se inició ayer la campaña de vacunación masiva en lugares específicos. La zona se elige conforme al porcentaje de vacunados, la densidad poblacional y que tan alejado están de los puestos fijos de inmunización.

Lea más: Se inicia campaña de vacunación que busca inmunizar a 70.000 personas en Alto Paraná

Durante las dos primeras jornadas, el factor común era la desinformación en torno a la vacunación. Muchas personas se negaron a recibir las dosis, pero como no es obligatorio no se da ninguna otra intervención. La mayoría alega reacciones negativas de los biológicos, otros no estaban al tanto de las plazos para la segunda y tercera dosis.

El doctor Héctor Castro, director Nacional del PAI, dijo que con la estrategia de casa por casa se van a cortar las brechas de falta de acceso a las vacunas. Hubo personas que decidieron no vacunarse, no es obligatorio y con la visita queremos disminuir las dificultades que tuvieron para inmunizarse”, expresó.

Durante la jornada de ayer se lograron 611 dosis, durante los recorridos casa por casa y sumados a los puestos fijos y móviles, el total de vacunados durante todo el día fue de 2. 858. La cobertura de vacunación total en Alto Paraná hasta el 10 de diciembre fue de 300.085 (46,6%) en primera dosis y 237.294 (37%) con esquema de dos dosis completas. El objetivo con esta campaña de intensificación es elevar a 90% de cobertura con primera dosis y 80% con la segunda dosis.

Con militares y policías

Los recorridos se centran en diversos barrios, a ambos lados de la ruta PY02 (Monday y Acaray), en un tramo de cinco kilómetros. Las brigadas de vacunadores tienen el acompañamiento de efectivos policiales y militares para brindar seguridad a los vacunadores, teniendo en cuenta la inseguridad que se acentúa en estas épocas del año. Esto generó incomodidad en algunos sectores pero las autoridades sanitarias aclararon que no es para obligar a la población sino para la seguridad de los trabajadores de salud.

La viceministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud Lida Sosa resaltó que en ningún momento se va obligar a nadie a vacunarse. La campaña se ejecuta de manera coordinada con las diferentes instituciones que integran la Sala de Situación Epidemiológica del Alto Paraná, aportando cada una su apoyo logístico como alimentación, transporte, equipos y personal de apoyo.

No vacunados en UTI

El reporte de la Décima Región Sanitaria de la fecha indica que un total de 46 personas están internadas en el Hospital Integrado Respiratorio, destinado a afectados con el Covid-19. De la citada cantidad, 29 están en Unidad de Terapia Intensiva (UTI), de los cuáles 24 no están inmunizados. Mientras que en la sala normal de internación están 17 pacientes, entre ellos 9 son no vacunados, 6 con dos dosis y dos con una sola dosis.