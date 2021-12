Mallorquín: Ante indicios de irregularidades, autorizan auditoría a gestión de exintendentes

La Junta Municipal de Juan León Mallorquín había solicitado a la Intendencia que a través de un técnico se realice la verificación de una serie de obras ejecutadas en el 2021, por lo que la comuna contrató un profesional de la arquitectura que posteriormente presentó un informe al respecto.

Lea más: Detectan groseras sobrefacturaciones en obras en Juan León Mallorquín

El reporte detalla cinco puntos específicos acerca de irregularidades halladas como trabajos defectuosos, sobrefacturados e inexistentes. En estas verificaciones se habla de un sobrecosto de más de G. 200 millones.

El primer término hace referencia a la construcción de un empedrado sobre la calle Ytororo entre Independencia Nacional y 11 de Setiembre, en el que refiere que “a simple vista puede notarse varias irregularidades como deficiente trabajo en la compactación de las piedras en el empedrado, cordones de hormigón armado desalineados y hundidos en parte, además de escombros no retirados, no cumpliéndose así el 100% con la limpieza final de obra”.

El siguiente hace mención a un puente de hormigón armado, correspondiente a la calle Ytororo, en el que según el informe técnico existe una gran diferencia entre el costo y la planilla aprobada para la materialización del proyecto y datos actualmente relevados. La diferencia es de G. 48.350.411.

Ítems inexistentes y precios inflados

La refacción del predio del palacete municipal, está en un punto tres y se precisan que “se observaron ítems inexistentes con las descripciones, precios sobrevalorados y cómputos en cantidades mucho mayor, así como no poseer la claridad en las especificaciones al momento de describir un rubro. En este caso se encontró una diferencia de G. 102.840.860, entre el monto aprobado y el cotejo de datos.

Lea también: Imputan por lesión de confianza al intendente de Mallorquín

El cuarto habla de obras en instituciones educativas y expresa que en la escuela Mariscal Francisco Solano López se observa “una rampa inexistente” y una diferencia de G. 7.400.000 entre el precio de planilla y el costo real; mientras que en la escuela General Bernardino Caballero una diferencia de G. 30.238.408.

Finalmente en el quinto punto se especifica que la obra de empedrado sobre la calle Pioneros Ka’arendy, es deficiente en cuanto al terraplén de base para la colocación de piedras, la compactación de superficie terminada y cordones desalineados y hundidos.

“Tampoco se justifica el acarreo de tierra en volumen importante para relleno considerado que a simple vista el área no presenta grandes irregularidades de nivel, indica el reporte al tiempo de exponer una diferencia de precios entre lo ejecutado y lo que figura en planilla es de G. 61. 379.950.

Auditoría externa

Teniendo en cuenta estos resultados, el intendente Elvio Coronel solicitó a los concejales autorizar la contratación de servicios de auditoría externa para la ejecución presupuestaria de los ejercicios fiscales del 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, correspondiente al exjefe comunal Mario Noguera (PLRA-Alianza Mallorquina) y de su interino en el último Gustavo Benítez Vázquez (Frente Guasu -Alianza Mallorquina).

Coronel sostiene que el pedido se sustenta en los indicios de irregularidades encontrados en el presente año reportados en la inspección técnica y expuestos de forma general.

“De los indicios encontrados surge la sospecha razonable de que las irregularidades en la ejecución presupuestaria estuvieron dándose de forma sistemática desde los ejercicios anteriores, no solamente en cuanto a obras, sino en la adquisición de bienes y contratación de servicios “, dice Coronel en la nota.

Por otra parte, manifiesta que también hay posibles malos manejos en la liquidación de tributos como impuesto inmobiliario, patente comercial, expedición de habilitación de rodados, licencias de conducir y otros.

La solicitud fue puesta a consideración del pleno, que aprobó por mayoría, por lo que el intendente tiene vía libre para el inicio de la auditoría. Al respecto, el concejal Salvador Florentín (MKP), sostuvo que considera de vital importancia la realización del chequeo de los documentos a fin de que se puedan esclarecer estos casos.

“No tengo porqué preocuparme”

Por su parte, el exintendente Mario Noguera ya había salido al paso de estas acusaciones calificando de absurdo e indicando que no hay ninguna denuncia formal sobre las supuestas irregularidades. Afirmó estar tranquilo y no tiene relación con la mayoría de las obras que se menciona.

En tanto, Gustavo Benítez Vázquez, dijo que las obras que corresponden a su gestión fueron ejecutadas y pagadas conforme a dictámenes de profesionales del área.

“Yo no tengo porqué preocuparme (...). El proceso de licitación se hace conforme a los estándares establecidos para cada obra, no es que los precios se establecen al azar, entonces no se puede hablar de una sobrefacturación. Toda empresa tiene la facultad de presentarse (al proceso licitatorio) y siempre se adjudica al que reúne el mejor precio”, sostuvo.

Añadió que las primeras tres obras que se mencionan en el informe corresponden a contrataciones del período de Mario Noguera. “Ciertamente con relación al puente y al empedrado sobre la calle Ytororo, con certificación de un ingeniero civil pudimos hacer parte del pago, no hay ningún informe técnico que se establezca de que existe una sobrefacturación”.

Y en lo que hace referencia al local municipal dijo que cuando asumió la administración ya habían sido pagadas por Noguera. Sobre los restantes añadió que sí fueron ejecutadas en su gestión, pero que solo el caso de la muralla en la Escuela General Bernardino Caballero fue abonada y siempre teniendo en cuenta las certificaciones. Los demás quedaron pendientes de pago.