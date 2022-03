Detienen a pareja en el marco de la Operación A Ultranza en CDE

Los datos preliminares refieren que una pareja identificada como Micheli Bogarín y Tadeo González se encontraba realizando compras en un local comercial, ubicado sobre la avenida Monseñor Rodríguez, a la altura de ex Km 6,5 de Ciudad del Este; al momento de retirarse fueron interceptados y detenidos por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

El operativo se realizó de forma muy sigilosa, ya que los intervinientes no quisieron brindar mayores detalles, solo se limitaron a decir que la orden de detención provenía de Asunción. Luego, se supo que forma parte de la investigación denominada “A Ultranza PY” y que los aprehendidos están bajo sospecha de tener vínculos con una red de empresas que lavaban dinero provenientes del narcotráfico.

La pareja fue llevada hasta la base de la Senad, hasta donde llegó su abogado, Nicolás Ocampos, quien expuso que la información que maneja es de que hay una orden de detención y que sus defendidos serán traslados hasta Asunción.

“Nosotros no tuvimos acceso a la carpeta fiscal, ni tenemos acceso al fiscal para preguntarle (...), no sé si es por Ultranza, lo que figura en la orden es que es por la ley 1340 (narcotráfico)”, dijo. Agregó que sus clientes no cuentan con vehículo propio, que el joven es empleado de una empresa de autorrespuestos y la mujer no poseía empleo.

El fiscal antidrogas Manuel Rojas estuvo a cargo del operativo en carácter de coadyuvante de sus colegas de Asunción que investigan el caso Ultranza.