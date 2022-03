Planta de Petropar está en total abandono, en Hernandarias

La planta de reabastecimiento abandonada de Petropar está ubicada a unos 22 km de Ciudad del Este y a unos 2,5 kilómetros de la Ruta PY07 de esta ciudad. Sus instalaciones poseen un enorme parque con cuatro tanques con capacidad total de 26.000 m³, todos herrumbrados y rodeados de yuyales. También tiene cargadero de camiones con tres bahías de carga, patio de recepción desde camiones, además de oficinas administrativas, talleres, laboratorio y depósitos.

Los portones permanecen cerrados con candados y desde la calle se puede ver que las mangueras, caños y otras infraestructuras se están pudriendo en el predio. Las ventanas de las salas y oficinas están rotas y equipos como baterías están destrozados, supuestamente por ladrones que intentaron llevarlos.

Lea más: Podría haber incremento de precios de emblemas privadas desde el lunes

Igualmente hay estanques de agua sin tapa, lo que genera la preocupación de los vecinos por el peligro que representa como potencial criadero de mosquitos transmisor de enfermedades.

William Wilka, gerente de Petropar, explicó que la planta se encuentra fuera de operación desde hace varios años. Contó que era abastecido vía terrestre, desde la planta de Villa Elisa. “Esa planta se utilizaba para distribuir combustible a las zonas agrícolas”, señaló.

Sostuvo que cuando la refinería funcionaba, era beneficioso utilizar la planta para abastecer a los productores de la zona. Sin embargo, desde que trabajan solo con productos terminados el costo no compensa. “Ya no era rentable por el encarecimiento del flete que se debía trasladar al consumidor final”, añadió.

Lea también: Ventas del emblema Petropar aumentaron 85%

Una de las alternativas para aprovechar las instalaciones es la construcción de una estación de servicio para la venta al consumidor final y la de alquilar o vender toda la planta, pero hasta el momento no hay ningún proyecto concreto. Wilka dijo además que habían llamado a licitación para tercerizar la explotación de la planta, pero no apareció ningún interesado

Otra planta

Mientras esta planta se cae a pedazos, desde Petropar se analiza operar mediante una nueva planta en Presidente Franco, buscando una proximidad con el río Paraná, para aprovechar el transporte fluvial vía barcazas.

Los tanques instalados actualmente en Hernandarias no servirían para tal efecto, pues como están muy deteriorados ya no están en condiciones de uso ni traslado. Es decir, las millonarias inversiones que se realizaron en su momento no se podrán reaprovechar.