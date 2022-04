Viuda de excombatiente no pudo cobrar pensión porque figura como fallecida

Teófila López Vda. de Mercado cumple este lunes 82 años, pero el fin de semana ya estuvo compartiendo un festejo con sus familiares, en su vivienda ubicada en el lejano distrito de Itakyry, al norte del Alto Paraná. La celebración tuvo un gusto un tanto “amargo” por la noticia de que supuestamente figura como fallecida en el Ministerio de Hacienda.

Doña Teófila es viuda de un excombatiente de la Guerra del Chaco, por lo que hace 22 años se adhirió al beneficio de la pensión. Sin embargo, el pasado fin de mes no pudo acceder al cobro.

Su hija Mirna Mercado contó que Hacienda no le acreditó el pago correspondiente a marzo y que al consultar el motivo le mencionaron que fue dada por muerta. “Me dijeron que la gente del Registro Civil informó así. Entonces llamé ahí, pero no me atendieron, como ya era viernes de tarde”, relató.

Siguió contando que para revertir la situación le pidieron que su madre se presente personalmente en la sede de Hacienda en Asunción, llevando certificado de Vida y Residencia, fotocopia de cédula autenticada por escribanía y fotos tipo carnet.

“Nos piden piden viajar más de 400 kilómetros por un error que nosotros no cometimos. Les consulté si no podríamos ir a Ciudad del Este, porque ahí nos queda a 150 kilómetros, y me dicen que tiene que ser en Asunción. Nos será muy complicado llevar a mi mamá hasta ahí porque ella ya no puede viajar en colectivo, es mucha exposición por las enfermedades de base que tiene, sumada su edad”, cuestionó su hija.

Verificarán situación

Consultado sobre la situación, el director general del Registro Civil, Ariel Centurión, indicó que no tiene conocimiento del caso, pero que este lunes estaría verificando. “Vamos a verificar en nuestros registros qué pasó, de dónde salió ese dato”, precisó.

Sobre el procedimiento de registro de las defunciones, explicó que estos se escriben en un libro que tiene 200 páginas y una vez que se llena es enviado para realizar el proceso de informatización. Agregó que desde la pandemia aplican un servicio de estadística en línea, que consiste en que los oficiales reporten en línea, a través de sus celulares, sobre las defunciones diarias. “Con esto, nosotros ya tenemos la estadística con el nombre (de la persona)”, detalló.