Presidente Franco: buses con más de 40 años y otros problemas aquejan al transporte público

En busca de una solución para el pésimo servicio de transporte público en Presidente Franco, fue convocada una reunión que tuvo participación de concejales municipales, representantes de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad y el jefe regional de la Dirección Nacional de Transporte, Osmar Centurión.

Lea más: Reiteran pedido de informe sobre transporte público en Presidente Franco

La dependencia municipal de Tránsito elaboró un informe sobre el estado de los buses y la situación en que las empresas cumplen los itinerarios en la ciudad. Algunos datos del reporte fueron socializados durante el encuentro y se anunció que la Comisión de Transporte del pleno estudiará y emitirá un dictamen que debe ponerse a consideración de los ediles luego de la Semana Santa.

El jefe de Operaciones de Tránsito de la comuna, Jorge Portillo, indicó que se está trabajando sobre una línea de tres requerimientos indispensables para autorizar el servicio de transporte público interurbano a las empresas: contar con habilitación de la Dinatran, inspección técnica vehicular y seguro de pasajero vigente.

“Hay dos empresas intermunicipales que tengo entendido aún no renovaron su vigencia en la resolución de la Dinatran, en este caso no van a poder ser habilitadas mientras que no se pongan al día con sus documentaciones”, dijo Portillo.

Lea más: Servicio de transporte público cada vez más deficiente en Ciudad del Este

Agregó que la antigüedad de los buses está sujeta una ordenanza que habla de un máximo de 20 años, pero hay buses de más de 40 años, señalando específicamente a los de la empresa Saltos del Monday.

“Con relación a la empresa Frontera del Este hay buses que tienen de 25 a 30 años, estamos viendo la posibilidad de hacerles cumplir (a todos) lo que expresa esa ordenanza, que los empresarios traten de ir mejorando y actualizando sus unidades”, mencionó.

En total son nueve las empresas que prestan servicios de transporte público en Presidente Franco.

No cumplen horario ni tienen suficientes buses

El presidente de la Comisión de Transporte, el concejal Jorge Fernández (PLRA, Partido Liberal), comentó que el horario de circulación de buses en Presidente Franco es hasta las 22:00, pero los buses solo circulan hasta las 18:00.

Lea más: Buses de Franco cambian de itinerario en microcentro de Ciudad del Este

Añadió que hay firmas que deberían contar con al menos diez buses pero solo tienen dos, por lo que no pueden cumplir con la frecuencia de itinerarios.

“Esto es catastrófico (...). El lunes de Pascua van a venir los empresarios franqueños, queremos alzar un poco nuestro tono de voz porque ellos también tienen que hacer su parte”, dijo el concejal Fernández.

Trabajar en políticas públicas

El edil Hugo Mendoza (ANR, Partido Colorado) sostuvo que hay empresas que fueron habilitadas “amigo ro’ope” y que este modelo informal de prestación de servicios debe terminar porque de lo contrario dentro de diez años se estarán discutiendo los mismos problemas.

“Esto amerita un trabajo tipo políticas públicas, de manera a que podamos desarrollar la solución de fondo. Coincidimos en que no podemos sacar todos los vehículos de circulación de una vez, pero es hora de que se reúnan los señores empresarios y comiencen a trabajar en conjunto”, dijo el concejal Mendoza.

En opinión del concejal, mientras no haya rentabilidad los transportistas no van a poder mejorar su servicio y para que eso ocurra se necesita que los pasajeros vuelvan a confiar en sus trasnportes.