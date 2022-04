El abrazo de un niño a una policía que enterneció las redes sociales

La imagen del tierno abrazo viralizada en las redes sociales fue captada en las afueras de la cancha 11 Estrellas del barrio Santa Librada de Itakyry, en la tarde del domingo, tras un encuentro deportivo. Tienen como protagonistas a un niño de cuatro años y a la suboficial Estela León de la comisaría 12.

Lea más: Perrito copiloto se vuelve viral

El encuentro fue fortuito. La suboficial León llegaba a la cancha para la cobertura de un evento deportivo y al descender de la patrullera se le acerca el niño con una sonrisa y un saludo. “Como le veía solo, le pregunté dónde estaba su madre. Me dice que le abandonó”, rememoró.

El primer contacto

El primer encuentro fue rápido. La agente fue llamada para posicionarse para la tarea de cobertura; sin embargo, a la salida coincidió nuevamente con el infante. “De la nada le vi a mi costado, me acerqué; y me abraza en la pierna. Pero como estaba en cancha tuve que esperar para salir afuera”, comenta León.

El momento eternizado en la imagen se dio después. La suboficial salió fuera de la cancha y se acercó a la patrullera cuando le seguía el niño. “Entonces le dije: vos me querés mucho. Rohayhueterei (te quiero mucho) policía, me dijo”.

Más info: Nadia Ferreira, enamoradísima: “El amor está en el aire”

La conversación prosiguió. La suboficial le consultó al niño si extrañaba a su madre a lo que respondió que sí. “Y no me querés abrazar, le consulté. Sí, por favor, contestó. Entonces, me senté y nos abrazamos, casi lloramos al final”, recordó.

La escena fue observada por un poblador quien sacó una fotografía que posteriormente se esparció como pólvora en las redes sociales.

“Fue un abrazo muy cálido, muy sincero. Yo ya estaba cansada, llevaba varios días de trabajo. Ahí es como que se fue todo mi cansancio”, recordó León.

Reencuentro

La suboficial León y el niño se reencontraron este lunes y se dieron otra vez abrazos y besos. El emotivo reencuentro fue en la humilde casa del pequeño donde convive con su hermano de siete años y otros dos niños al cuidado del abuelo.

“Cuando salió de su casita, abrió sus brazos y empezó a correr; saltó por mí. Luego, me abrazó, como nunca me besó todo. Dios mío, es muy amoroso”, relata León quien es madre de tres niños.

La suboficial le consultó al niño si no quiere vivir con ella; el pequeño respondió que no quiere dejar a su abuelo.