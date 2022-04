En el Este hay libre tránsito sobre la ruta PY02

Los camioneros altopanaenses se encuentran agrupados sobre la ruta PY02 como una forma de hacer sentir al gobierno sus reclamos. A diferencia de otros puntos del país, en Ciudad del Este y Minga Guazú no se reportan bloqueos de ruta y el tránsito está liberado, tanto a la altura del ex Km 10 como del ex Km 30, que acostumbran los puntos principales de cierre.

Lea más: Juez prohíbe cierres de ruta en Alto Paraná

Uno de los manifestantes, Bernardino Fernández, expuso su total rechazo a la intención de “criminalizar” los cierres de ruta y consideró que la propuesta es una forma de retroceso hacia una dictadura. Agregó que otro de los pedidos de los camioneros es la regulación del precio de combustible a cargo de gobierno.

Con respecto a la detención de los cinco líderes por presunta extorsión al gobierno, pidió que se den a conocer públicamente las pruebas y mientras eso no ocurra éstos seguirán siendo considerados inocentes. Agregó que si se demuestra que actuaron según la denuncia que no serán apañados por lo gremios.

Lea también: Proyecto que plantea ”criminalizar” cierres de ruta es para disuadir a camioneros y lograr diálogo

Los camioneros seguirán al costado de la ruta a la expectativa de las decisiones que vayan tomando las autoridades sobre los puntos que cuestionan.