Abren convocatoria para obras de asfalto y empedrado en CDE

La Gobernación del Alto Paraná dio inicio, esta semana, al proceso licitatorio Nº 414403 de “Construcción de pavimento tipo asfalto y empedrado en distintos puntos del distrito de Ciudad del Este”. Los costos se estimaron en un total de G. 2.749 millones, con fuente de financiamiento recursos institucionales.

Los datos que figuran en el portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) indican que el llamado está divido en dos lotes; el primero consta de 3.909 metros cuadrados de asfalto y el segundo de 21.684 metros cuadrados de empedrado. Las obras se ejecutarán en el ex Km 7, barrio Don Bosco; ex Km 6,5, barrio Ñasaindy; y ex Km 9 Acaray.

Las empresas interesadas en participar tienen tiempo hasta el 17 de junio para realizar sus consultas, mientras que la apertura de ofertas está prevista para el viernes 24 de junio, en la coordinación de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la institución departamental.