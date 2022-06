Santa Rosa es otro de los municipios que inicia con retraso licitación para almuerzo escolar

A tres meses y medio del inicio de clases, la Municipalidad de Santa Rosa del Monday abrió el proceso licitatorio para la provisión de almuerzo escolar. La institución estableció un monto referencial total de G. 509 millones, mientras que el plato unitario a G. 15.000, con fuente de financiamiento los recursos del Fonacide.

En total deberán ser beneficiados un total de 283 alumnos distribuidos en cinco instituciones educativas, quienes deberán recibir el beneficio por 120 días en este periodo lectivo. Serán favorecidas las escuelas básicas: 1325 Santa Rosa del Monday; 1661 Carlos Antonio López; 3820 Virgen de Fátima; 3819 María Auxiliadora; y 1917 San José.

Según el portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) el tipo de procedimiento aplicado es el “concurso de ofertas”, por lo que se invita a cinco empresas a participar de la convocatoria. La firmas que figuran en la lista son: VSA Comercial Import Export, representada por Alcides Sartorio Vanni; y Fasv Import Export, de María de Fátima Sartorio Vanni.

La nómina sigue con Distribuidora Dianita, de Manuel Antonio Méndez González; Ingenio de Alimentos Campo Verde, de Rodolfo Méndez González; y El Trébol Representaciones, de Víctor Luis Morel Segovia. El perfil de proveedor de éste último no aparece en la DNCP.

En cuanto a los plazos, se estableció como fecha límite de consultas por parte de los interesados el 14 de junio; mientras que la entrega y apertura de ofertas el viernes 17 de junio, en la sede de la municipalidad.

No se disponibilizan los recursos

Sobre la demora en el llamado a licitación consultamos con la intendente María Victoria Salinas (ANR), quien refirió que desde el Ministerio de Hacienda no se están disponibilizando los recursos en tiempo y forma. Aseguró que la rendición de cuentas está al día, sin embargo no sabe el motivo del retraso.

“Los recursos no nos están disponibilizando en tiempo, van cargando de a poco y mientras nosotros no tengamos acceso no podemos hacer el llamado. Justamente la semana pasada tuvimos una reunión de Amualpa (Asociación de Municipalidades del Alto Paraná) y les pregunté a algunos intendentes si están teniendo ese problema, muchos ya recibieron, entonces no sé qué es lo que está pasando”, dijo.