Un fin de semana teatral con “Viruta” y “Mi querido Cuñado”

Las obras invitan al público a la risa y a las emociones, trayendo en escena vivencias de dos épocas marcadamente distintas de nuestro país. El objetivo es contribuir con la agenda cultural de la región, que vuelve a generar espacios, tras la larga pausa por las restricciones de la pandemia.

“Viruta”, una tragicomedia del autor paraguayo Mario H. Mora que está dirigida por Aury Vera. La representación que genera más reflexión que risas, invita a revivir las costumbres y vicisitudes de la época de la dictadura.

Mientras que, “Mi Querido Cuñado” es una obra contemporánea, escrita por Aurora Aquino. Se trata de una comedia que pone en relieve las dificultades diarias, los lazos familiares, empatía y la importancia de los pequeños detalles.

El espectáculo forma parte del evento denominado, “Dos comedias ligeras” del proyecto Soñar de Academia Guaraní-Centro de Artes. El director de esta institución, César Correa explicó que el objetivo principal es generar un espacio de entretenimiento para toda la familia, con un buen nivel de espectáculo teatral.

“Ambas obras con seguridad van a sacar no solo risas al público, sino también dejar reflexiones importantes. Tratamos de no dar golpes bajos, no hacer algo chabacano, cuidamos mucho esos detalles porque en primer lugar, para nosotros siempre está la belleza en el arte”, expresó.

Las entradas anticipadas están a G. 30.000, hasta el mediodía del sábado y en puertas estarán a G. 50.000. Se pueden adquirir en la sede de la Academia Guaraní, ubicada en el Área 2 o vía on line al 0994 379 455.

Proyecto Soñar

El proyecto Soñar fue creado por Academia Guaraní Centro de Artes a fin de fomentar la industria de la actuación en la región de la Triple Frontera con visión de expansión a nivel país. En el marco del plan se realizan presentaciones teatrales (Dos comedias ligeras), festival de cortometrajes (Semillas), musicales (Boom), entre otros.

El objetivo es desarrollar una industria para el actor, dando oportunidad de experiencias a la Academia y ofreciendo espectáculo cultural para el público.