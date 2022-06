Zacarías no quiere en el Este a asuncenos que “roban grande y mucho”

El senador Javier Zacarías Irún festejó esta noche su cumpleaños número 55, en el club social del Área 4 de Ciudad del Este, donde asistieron alrededor de 1.000 dirigentes colorados. Se sirvieron como cena asado y bebidas.

En su discurso, el legislador esteño -que aspira a la reelección por el movimiento Fuerza Republicana- abordó el reclamo regionalista sobre la ocupación de cargos de gerencia en instituciones públicas en Alto Paraná.

“No queremos más Hugo (Velázquez) que venga la gente de Asunción y se ubican acá en instituciones públicas: Aduana, Puertos y otros lugares. Ellos roban grande y mucho y lo que roban van a gastar en Asunción. Y nosotros, nuestras familias, sin poder trabajar en nuestra propia casa y en nuestra propia ciudad”, enfatizó.

Procesado

Paradójicamente, el senador Zacarías había sido acusado por la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto desvío de G. 3.700 millones de la Municipalidad de Ciudad del Este, durante la gestión de su esposa, la exintendente Sandra McLeod. Además, sigue procesado por ocultar sus bienes de la Contraloría General de la República.

En el acto participaron el precandidato a presidente por Fuerza Republicana Hugo Velázquez y su dupla Luis Manuel Brunetti. Además, del aspirante a gobernador Carlos Pallarolas, el senador Óscar Salomón, entre otros dirigentes.

Dupla crítica modelo cartista

La dupla de precandidatos para el Poder Ejecutivo del oficialismo criticó al modelo cartista y se mostró confiada para las próximas internas del 18 de diciembre.

El postulante a vicepresidente Brunetti sostuvo que Paraguay no necesita del modelo cartista, que “representa la concentración de la riqueza en manos de una persona o de un grupo empresarial, que quiere tener al Estado a favor de sus empresas, a favor de sus negocios y a favor de sus intereses”.

Brunetti igualmente salió en defensa de Velázquez, tras los cuestionamientos contra el presidenciable por supuestos vínculos con grupos radicales del islamismo.

“Pueden decir lo que digan de él, pero después de 40 años de función pública no tiene una causa abierta; no tiene una investigación en Brasil, no tiene una investigación en Panamá ni en los Estados Unidos”, recalcó para referirse de forma solapada a Horacio Cartes, líder de Honor Colorado.

Por su parte, Velázquez manifestó que el Partido Colorado se encuentra secuestrado. “Hoy nuestro partido se convirtió en una oficina de cigarrillos, en una gerencia de bancos”, añadió.

Durante el acto también se anunció la presencia del presidente Mario Abdo Benítez, aspirante a presidente de la ANR. Sin embargo, el primer mandatario no apareció.