“No me voy a abrazar con Horacio Cartes”, insiste Hugo Velázquez

Pese a los antecedentes del “abrazo republicano”, el vicepresidente y actual precandidato Hugo Velázquez recalcó su promesa de no “abrazarse con Horacio Cartes” y aseguró que no compartirá ningún escenario con él después de las internas partidarias. No obstante, no descartó una unidad con Santiago Peña, a pesar de considerar de que el precandidato de HC seguirá el “mismo camino y orden” de su líder.