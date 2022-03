Detectar a tiempo el bullying escolar salva vidas

Acosadores y víctimas entran en una espiral de violencia que intimida al niño o niña que cae en sus redes. Los acosadores molestando de manera verbal o física y van socavando el aspecto psicológico. El sufrimiento del afectado es tan grande que muchos viven una gran depresión, que a su vez puede conducir a sucesos lamentables.

“Siempre resulta clave en lo posible, tener una comunicación fluida con nuestros hijos, de tal manera que el niño tenga la confianza de expresarnos que se encuentra ante un acoso escolar”, expresó Alejandra Fernández, psicóloga educacional, en el programa Ensiestados.

Para determinar que se trata de un acoso escolar, este hostigamiento tiene que mantenerse en el tiempo, según reveló la especialista. Existe una víctima y también “espectadores”, testigos de la situación pero en la mayoría de los casos no hablan por el temor de que ellos se conviertan también en posibles víctimas.

“Se suele mantener de manera oculta, y por eso es importante el papel activo de las familias, que comparten el rol educativo con las instituciones. En este momento en que se inician de vuelta las clases con presencialidad 100% es importante que estemos atentos ante cualquier cambio conductual o emocional, que percibamos en los niños o adolescentes en casa”, acotó.

Claves para mitigar el riesgo

Para que el niño y el adolescente pueda sentir esa confianza de decir me está pasando “ésto”, tengo miedo “de ésto” no ocurre porque muchas veces la relación padre-hijo o con el adulto cuidador no está bien fortalecida.

Otra respuesta es la que dan algunos papás que te dicen ‘eso no es nada, va a pasar, fulanito también es de tal manera’, advirtió la psicóloga.

Un chico puede ser marginado, recibir una amenaza o una agresión física, ¿cómo actuarán los padres? “Desde el ministerio de educación existe un protocolo ante casos de violencia y acoso escolar para intervenir. El primer paso de mamá, papá o cuidador es recurrir a los docentes y directivos de la institución”, subrayó.

La prevención del acoso escolar

La prevención consiste en hacer talleres, que se conozca el bullying, indagar en la clase si existe una situación de acoso. Y no olvide hablar con sus hijos, darles la confianza para detectar los problemas que siempre tienen solución.

Consejos para luchar contra el bullying