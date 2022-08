Amplio debate sobre reactivación de terminal de ómnibus de Presidente Franco

En sesión ordinaria de la Junta Municipal de Presidente Franco, se presentó una minuta en la que se solicita al ejecutivo que articule los medios ante los empresarios de transportes interurbanos, a fin de que sus unidades ingresen hasta la terminal de ómnibus. Con esto se busca la reactivación del establecimiento, que prácticamente está abandonado. El espacio había sido inaugurado en el año 2020 y su construcción costó casi G. 1.300 millones.

El proyectista, concejal Lucio Vera, indicó que la intención es firmar un convenio con transportistas de los municipios cabecera del Alto Paraná, tales como Ciudad del Este, Minga Guazú y Hernandarias, teniendo en cuenta que el Puente de la Integración está a pocos meses de su inauguración, a fin de dar mayor movimiento a la ciudad, fomentar el turismo y brindar más opciones de transporte a la población.

Pidió que el pleno haga las gestiones para convocar a los empresarios y a los responsables de la Dirección de Tránsito de la comuna. “Una de las propuestas a los empresarios puede ser racionalizar los pagos de las obligaciones tributarias y de esta manera hacer que las empresas se interesen en ampliar su itinerario hasta la terminal de Presidente Franco y así lograr la reactivación de dicho establecimiento”, dijo.

Durante el debate, el concejal opositor, Mauricio Torres (ANR), felicitó a su colega por la iniciativa, pero cuestionó que el lugar sea considerado como una terminal de ómnibus. “No se puede llamar terminal de ómnibus a lo que parece más bien un punto de parada para motocarrito, yo no le puede llamar terminal a eso, se está por caer todito”.

Recordó que había presentado un pedido de informe sobre la situación de la terminal y que hasta hora no ha tenido respuestas. “¿Por qué no está funcionando la supuesta terminal? ¿Cuánto le costó a la ciudadanía? Le invito a los concejales a que vayan a ver. Se está cayendo a pedazos y yo no veo que haya una terminal ómnibus ahí, es una vergüenza”, criticó.

A su turno, el férreo defensor del oficialismo, el edil Roberto Brizuela (PLRA), dijo no estar de acuerdo con las apreciaciones de Torres porque “de algo se comienza una terminal” y calificó sus expresiones de “politiquería”. “Tenemos que trabajar juntos, no solamente criticar, hacer politiquería y sacar foto lo que está mal. Y bueno, yo también quería uno de dos o tres pisos, pero hay que comenzar de algo” puntualizó.

Luego tomó la palabra Hugo Mendoza (ANR), quien criticó duramente al intendente Roque Godoy, refiriendo que necesita sentarse a trabajar y responder las minutas en las que se le hace cuestionamientos. “Necesitamos una mesa de trabajo con él, pero siempre sobre la legalidad, la formalidad, la transparencia y la seriedad”.

Sobre la terminal, Mendoza respondió a su compañero Brizuela indicando que “no es comenzar de algo” y que en los antecedentes de la licitación para la obra se detalla que se trata de la primera etapa de la terminal. “Yo no se por qué se hace la primera etapa si no se tiene un plan para ejecutar y dar uso a esa terminal de ómnibus. En el 2020 se inauguró, hace unos años ya y no se le da el uso que corresponde, quiere decir que se inauguro sin tener una planificación”, expuso.

Finalmente, tras el cierre de debate, el pedido se giró al ejecutivo a la espera de una respuesta positivo. Esto mientras desde la Junta Municipal se realizan los trámites de forma individual, de los cuales se tendrían novedades dentro de aproximadamente dos semanas.