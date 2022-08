Conformarán equipo técnico para estudiar adhesión de más obras complementarias

A pesar de la convocatoria, el encuentro se realizó de manera un tanto informal, ya que inicialmente solo estaban los representantes del MOPC, CodeFran y el director de Obras de la municipalidad, Cristian Ortiz, ante la ausencia del intendente Roque Godoy (PLRA). Tampoco estuvieron los concejales, a excepción del presidente de la Junta, Lucio Vera (PLRA), quien llegó unos minutos tarde excusándose a raíz de un imprevisto.

La reunión por momentos subió de tono a causa de desentendimientos entre los presentes, principalmente de miembros del ministerio y el Consejo. Sin embargo, lograron llegar a un acuerdo sobre la creación de un equipo técnico que estudie de manera detallada el pedido de la municipalidad y los pobladores, consistente en la adhesión de otros proyectos al paquete de obras complementarias al Puente de la Integración, cuya construcción está a pocas semana de finalización.

Teniendo en cuenta que la pasarela internacional que unirá el municipio franqueño con Foz de Yguazú, será utilizada para el cruce de camiones pesados, la principal preocupación de los franqueños es que se terminen utilizando las mismas rutas que los vehículos livianos, ante la falta de infraestructura. Esto considerando que las vías ya existentes no están preparadas para el tráfico pesado.

Ante esta situación solicitan la duplicación de avenidas como la Monday y Bernardino Caballero y la construcción de un paso a desnivel a una vía de uso exclusivo para los rodados de gran porte que los direcciones al predio de control de la Administración Nacional de Navegación y Puertos.

Augusto Scavone, titular de CodeFran, calificó de positiva la reunión y agregó que desde el MOPC hay apertura para estudiar puntualmente los pedidos que realiza la comunidad y que se eso de hará de manera urgente.

“Es de público conocimiento que el préstamo para todas estas obras que hay en la región que fueron de US$ 212 millones, de eso hubo un remanente, se habla de más de US$ 20 millones que nosotros como municipio queremos que se implemente en la ciudad, puesto que será invadida por camiones, es para preparar en proyectos que no fueron considerados en su momento”, indicó.

La siguiente reunión se debe realizar la próxima semana para definir con detalle sobre la integración del equipo técnico que trabajará en analizar los pedidos específicos y su viabilidad.