Rescatan a niña de 12 años, víctima de abuso, proxenetismo y pornografía

La Fiscalía de Yguazú recibió una denuncia anónima inicialmente sobre abuso sexual, pero ante la sospecha de la comisión de otros hechos punibles como proxenetismo y pornografía infantil el caso se comunicó a la fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes y de forma conjunta se realizó una intervención en la ciudad de Juan León Mallorquín.

La víctima es una niña de 12 años, que reside -desde los 2 años- con una mujer que no es su madre biológica y con quien no tiene ningún parentesco. Según los datos, la tutora consume con frecuencia bebidas alcohólicas hasta quedar en un estado de inconsciencia, situación que es aprovechada por un hombre, ajeno a la familia, para sacar a la niña de la vivienda.

Por otra parte, también hay sospecha de que mujer recibía dinero para hacer caso omiso a la situación. El hombre supuestamente llevaba a la víctima hasta una funeraria, aparentemente de su propiedad, donde se habrían cometido los hechos mencionados y no se descarta que otras personas hayan estado involucradas.

Lea más: Luz de infancia: redada contra la explotación sexual infantil

El Ministerio Público cuenta con material audiovisual, que habría sido grabado por el presunto autor. Las imágenes que se observan en el video coinciden plenamente con las características de la funeraria, que fue allanada por los intervinientes.

“Se trataría de varios años de abuso, esa situación vamos a determinar una vez que culmine la entrevista de la niña con la psicóloga y de ese resultado vamos a obtener mayor información”, expuso la fiscal. La víctima se encuentra contenida y bajo resguardo de la Defensoría de la Niñez.

Sobre la tutora mencionó que no descarta una imputación penal por las sospechas que pesan sobre ella y violación del deber del cuidado. “Todo va depender de lo que (la niña) relata a la psicóloga, de momento no fue detenida porque no cuento aún con ese relato”, detalló.

Con respecto al presunto autor indicó que se encuentra prófugo, con orden de captura y que en la próximas horas estaría formulando la imputación correspondiente.