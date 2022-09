Urge plan de desarrollo en torno al puente de la Integración

Las expectativas en torno al esperado puente de la Integración son muchas por lo que urge aplicar un plan de desarrollo urbanístico para evitar un crecimiento caótico como se dio en Ciudad del Este, en torno al puente de la Amistad.

El municipio de Presidente Franco, al igual que otros distritos del Alto Paraná, no cuenta con un ordenamiento territorial. Desde la comuna iniciaron los trabajos para contar con una política de construcción del territorio, pero la misma aún está en elaboración.

Por otra parte, desde el sector privado, docentes y profesionales de arquitectura desarrollaron un plan de desarrollo que está siendo adecuado, pero que se deberá fusionar con el plan de desarrollo municipal a fin de aplicarlo.

Augusto Escavone, presidente del Consejo de Desarrollo de Presidente Franco (CODEFRAN), explicó que se necesita definir el uso del territorio para evitar que el desarrollo se convierta en un caos. “No queremos que los errores que se cometieron en Ciudad del Este se vuelvan a cometer en Presidente Franco”, expresó.

Dijo además que ya hay pedidos de habilitación de paradas de taxis, mototaxis y otros transportes alternativos por lo que se necesita regular.

Obras complementarias

El intendente de Presidente Franco, Roque Godoy (PLRA), señaló que persiste la preocupación por el atraso en el inicio de las obras complementarias. “El puente ya está por ser inaugurado y las obras complementarias todavía están atrasadas. Por lo menos ahora empezaron y nos genera una expectativa de que alguna vez se termine pero evidentemente habrá un retraso importante”, precisó.

Recordó que habían solicitado la duplicación de la avenida Bernardino Caballero que unirá el puente de la integración con la zona céntrica de Presidente Franco. Con esto se busca dar facilidad de acceso a la zona comercial de la ciudad.

Igualmente recordó que habían solicitado la ampliación de la avenida Monday que es una arteria importante con mucho flujo vehicular y con la nueva pasarela ya no dará abasto. “La ciudad no está preparada para recibir tantos camiones, no solo por una cuestión de infraestructura, sino por la gente. “Que 2.000 camiones pasen por el centro de la ciudad donde la gente vive es un despropósito y va a generar un conflicto importante”, finalizó.

El Puente de la Integración Paraguay-Brasil, financiado por Itaipú por valor de USD 84 millones, fue diseñado para cubrir la actual y creciente demanda de vehículos en la zona de la Triple Frontera. La mega estructura sería inaugurada en noviembre próximo.