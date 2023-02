Críticas y acusaciones en debate de plan para instalar camas de terapia

En una audiencia pública, los concejales municipales de Presidente Franco recibieron al médico intensivista Amilcar Martínez, proyectista, quien estuvo acompañado por el intendente Roque Godoy (PLRA) y la diputada Roya Torres (PLRA) para la presentación del plan que implica la instalación de un total de ocho camas de UTI en Hospital Distrital de la ciudad.

El jefe comunal explicó que la intención de la visita es lograr que el proyecto sea declarado de interés municipal, teniendo en cuenta que hay posibilidades de que la ciudad cuente con Unidades de Terapia Intensiva. Recordó que durante la pandemia se habilitaron más de 70 camas en el IPS, correspondiendo una parte al Ministerio de Salud y que en la actualidad no se está usando.

Agregó que el proyecto elaborado por el doctor Martínez consiste en que ocho de esas unidades de terapia sean instaladas en el Hospital de Presidente Franco. Que prácticamente ya cuentan con el 90% y solo faltaría un 10%.

”Solicitamos al ministerio que esas camas y esos equipos que se tienen disponibles vengan a la ciudad, teniendo en cuenta que en comparación con otros hospitales cabeceras, nuestro hospital es el que en mejores condiciones está para recibir estas camas. Lo más caro ya tenemos, que es la estructura”, sostuvo.

Lea más: Quieren instalar 20 camas de UTI en Presidente Franco

Godoy dijo que solamente faltarían algunos detalles, como adecuaciones en la infraestructura y que la municipalidad está en condiciones de solucionar. Añadió que el propósito de la declaración es unir fuerzas para lograr la concreción.

Proyectista asegura que ya se cuenta con lo más caro

A su turno, el médico proyectista Amilcar Martínez refirió que el plan nace como reflejo de lo que se hizo en la pandemia y que es una copia fiel a la ampliación que se realizó en el Hospital Regional de Ciudad del Este, que actualmente cuenta con 22 camas. Mencionó que el Hospital Distrital de Hernandarias está próximo a recibir 16 camas, al agregar que la habilitación en el municipio franqueño es muy factible.

”Es una necesidad prioritaria, todos los días los hospitales están colapsados y de acá se derivan pacientes a Asunción”, dijo sobre el requerimiento de la instalación de las unidades de cuidados intensivos. Insistió que ya se cuenta con lo más caro como el oxígeno, que también se tienen generadores eléctricos, personal médico y de enfermería, equipos biomédicos y otros para hacer funcionar el servicio.

El profesional hizo referencia a lo que faltaría y, como ejemplo, mencionó a laboratorios y un equipo de tomografía, que por el momento se podría depender de Ciudad del Este y con el tiempo subsanar esa falencia.

Lea más: Recurren a acciones judiciales para usar sus propias camas de terapia

“Solo un 50% está cubierto”, dice concejal

Tras la exposición, el concejal Hugo Mendoza (ANR) pidió que se conforme una mesa de trabajo que integren representantes del Ministerio de Salud, considerando que es el que finalmente tomará la decisión final. “Yo me tomé el tiempo de averiguar con la gente del Ministerio y de lo que usted dijo hay un 50% cubierto y el otro 50% no tenemos, esa es una realidad”, dijo.

Cuestionó del por qué no se prevé todo lo que conlleva la instalación de las unidades y que se ejerza presión ante las autoridades para que los franqueños cuenten con un servicio como corresponde y no una terapia a medias. “De los puntos que faltan hablamos de G. 3.000 a 3.500 millones, que yo no sé si el municipio dispone (de ese dinero)”.

Acusaciones de intentar poner “palos a la rueda”

Los dichos del edil Mendoza generaron reacción de sus colegas, siendo el primero en responder Lucio Vera (PLRA), al hablar de “poner palos a la rueda” porque la administración municipal (liberal) no es de la misma línea política que la del gobierno nacional (colorado).

”Nosotros por ser de Franco, que no somos del gobierno nacional, no somos paraguayos pio, acá pio no hay paraguayos, los colorados no se enferman pio, creo que nos estamos equivocando, debemos de unirnos en esto”, reclamó.

Lea más: Salud sumará otras 34 camas de terapia para paliar la demanda

Otros concejales como Blanca Acuña (ANR) y Roberto Brizuela (PLRA) también se hicieron eco en el mismo tenor, de que se quiere poner trabas a la iniciativa. Luego Mendoza volvió a tomar la palabra y negó que esa sea su intención al asegurar que solamente pide que se habilite el servicio con todo lo que debidamente corresponde.

Al término de la audiencia pública los concejales votaron a favor del pedido de interés municipal y se anunció que el fin de semana la comitiva franqueña se reunirá con representantes del Ministerio de Salud para tratar sobre el tema. La cartera sanitaria ya recibió vía mesa de entrada el proyecto.