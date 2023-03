Ciudad del Este: agente de la PMT agrede a ciudadano con gas pimienta

En el material audiovisual que recorre las redes sociales se observa a un ciudadano, quien se identificó como Victor Dengean, increpando a dos agentes municipales de tránsito en el predio del corralón de Ciudad del Este. “Yo estoy exigiendo que ustedes tienen que tener señalero”, dice el joven.

En en ese momento uno de los uniformados lo empuja, a lo que la persona que reclamaba le expresa: “¿vos me vas a agredir?”. Inmediatamente el agente, que tenía en las manos un envase en aerosol descarga el contenido por el rostro del joven, quien termina retrocediendo, situación aprovechada por los policías para expulsarlo del predio a gritos de “fuera de acá”.

En sus redes sociales la víctima escribió que hoy fue a reclamar del por qué los móviles de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) no contaban con señaleros, faros ni retrovisores y denunció que la agresión fue con gas pimienta.

”Y justamente uno de los PMT que ya se retiraba de su horario laboral se iba en su moto sin espejos ni señaleros, cometiendo infracciones, acaso ellos están por encima de la ley y pueden hacer lo que quieren? Y al pueblo que le pagamos el sueldo nos multan, además me agredieron, me tiraron gas pimienta por reclamar y me echaron de una institución pública”, escribió.

Expresó también “que un PMT no puede portar armas”. Adjuntó imágenes de que el uniformado estaba armado. Los dos agentes involucrados en el incidente no fueron identificados.

Intendente defendió actuar de agente de la PMT

El intendente Miguel Prieto respondió el posteó del joven diciendo que él dio el visto bueno a que los agentes se defiendan y pidió disculpas por los daños causados.

“Yo les autorice, que puedan defenderse, incluso muchos son artemarcialistas. Me decepciona bastante ver como cualquier persona ofende y golpea a los PMT y a los policías cuando quieren hacer su trabajo. Mil disculpas por los daños causados.”, alegó.

Al ser cuestionado el jefe comunal volvió a escribir en otro comentario: “Y a ellos cuando les pegan, les insultan, les humillan. Nadie se victimiza en el Facebook. No sé qué podemos hacer para que sientas justicia. Le puedo atajar y le pegas vos. Capaz te saque la rabia. Ellos son seres humanos, que trabajan en la calle y tratan con muchos ignorantes. Tienen que defenderse también”, sostuvo.