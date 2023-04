Video: intervienen supermercado donde cliente grabó a un ratón en la vitrina de comida

En el video viralizado en las redes sociales se puede ver a un ratón comiendo tranquilamente en la vitrina de alimentos. Ocurrió dentro del Supermercado Stock de Presidente Franco. Ante el grave hecho, una comitiva la comuna local realizó una inspección dentro del establecimiento comercial para determinar cómo un ratón pudo haber ingresado al área de exhibición de alimentos.

También verificaron los productos expuestos en esa sección del supermercado para saber si están contaminados o son aptos para el consumo humano.

Desde la citada dirección explicaron que si se confirma que el supermercado no cumple con los estándares de higiene y seguridad alimentaria, se deben tomar medidas inmediatas para proteger la salud y los derechos de los consumidores.

Esto puede incluir la clausura temporal o permanente del supermercado, multas o sanciones, y la implementación de medidas preventivas para evitar que esto vuelva a suceder en el futuro.

Comuna habla de “falta de limpieza” en supermercado de Presidente Franco

Pablo Peña, director de defensa del consumidor, explicó que se enteraron del caso a través de las redes sociales por lo tuvieron que verificar el establecimiento. Dijo que constataron falta de limpieza en algunos sectores.

“El 95% está bien y en algunas parte constatamos la falta de limpieza que según nos informaron que todavía no había llegado la persona que se encarga de limpieza’', expresó.

Por su parte, Gustavo Giménez dijo que siempre cuidan y velan por todos los aspectos del local para brindar el mejor servicio.

Afirmó que no hay explicaciones sobre las imágenes. “Agradecemos los controles porque es una oportunidad para que la comunidad sepa en qué condiciones está el local. Vamos a triplicar esfuerzos para que no ocurra este tipo de cosas, no encontramos explicaciones a las imágenes, no encontramos algo que pudo haber provocado’', señaló.