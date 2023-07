Exarquero asegura que imputación por estafa se debe a un error en la operación bancaria

El exjugador sostiene que los representantes de la agencia de viajes Sky Travel del Área 1 de Ciudad del Este se habrían apresurado en presentar la denuncia, ya que él afirma haber reconocido desde el principio que la operación no se concretó, pero que necesitaba regresar de Argentina para solicitar el reembolso.

“Tengo los cruces de mensajes donde yo les menciono que efectivamente no se le había acreditado; pero que yo tampoco había recibido el extorno del importe, entonces me comunico con el banco y me mencionan que debía apersonarme para que pueda firmar una solicitud”, refirió Franco.

El procesado dijo tener pruebas que demuestran su buena fe y la autenticidad de la operación, ya que proporcionó informaciones reales en todo momento y que en respuesta a eso, la agencia emitió los boletos de avión.

“Ellos primeramente comprendieron súper bien y quedamos que cuando reciba el extorno iba a volver a realizar la operación. Solo debía llegar al país, presentarme en el banco y firmar la solicitud”, puntualizó

En otro momento, el procesado explicó que su abogado se puso en contacto con la dueña de la empresa y que el problema se resolvió mediante el pago de la deuda pendiente.

La imputación

De acuerdo a la investigación del fiscal Carlos Almada, el 26 de junio el hombre habría contactado a través de WhatsApp con la agencia de viajes Sky Travel del Área 1 de Ciudad del Este para solicitar un paquete de viaje a Buenos Aires (Argentina) para él y su pareja.

El precio del paquete turístico alcanzó G. 17.200.000 y el comprobante de pago fue enviado por el exfutbolista a la vendedora. Sin embargo, el 27 de junio, la dueña de la agencia confirmó que la transferencia a su cuenta no se concretó, por lo que radicó su denuncia en la Fiscalía de Ciudad del Este.

La pareja fue capturada el jueves pasado, en el aeropuerto Silvio Pettirossi, al regresar de su viaje.