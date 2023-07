Mbururu dice sentirse abandonado por Payo y anuncia huelga de hambre

Acompañado de su abogado, Rafael Esquivel, alías Mbururú grabó un video desde su lugar de reclusión en Ciudad del Este, en el que anunció que desde hoy inicia una huelga de hambre alegando que se están violando sus derechos al mantenerlo preso. Esto, luego de haber agotado todas las instancias para lograr su libertad y poder jurar como senador de la nación.

“Tomo la decisión de vencer o morir, yo ya había hecho la otra vez una huelga con agua, pero esta vez no voy a comer, no voy a beber a partir de este momento porque no me hacen caso. La corte no me hace caso y los jueces dicen que no hay seguridad”, reclamó. Se autocalificó como un “luchador, perseguido y preso político” y agregó que los hechos por los que se le acusan son inventados.

También habló de Paraguayo Cubas, líder de su partido Cruzada Nacional, refiriendo que se siente abandonado y traicionado, al recordar que en una carta había pedido que no se le tome juramento como senador. “Vos Payo te estás equivocando, pero no estoy enojado, que el pueblo te juzgue”, añadió.

Lea más: Testigo confirma detención de Mbururú en escena de robo de teléfonos celulares

Esquivel cuenta con más de 50 procesos penales, de los cuales uno se encuentra en etapa de juicio oral y corresponde a un caso de robo y coacción grave, ocurrido en Ciudad del Este, en octubre del 2019, en una propiedad perteneciente a la familia Montalbetti.

Otra de sus causas es por haber liderado e instigado a un brutal ataque a una familia, en Itakyry, que data de agosto del 2022. Por este caso fue detenido y acusado por el Ministerio Público por los hechos de tentativa homicidio doloso, lesión grave, coacción grave, tentativa de coacción sexual, asociación criminal y otros. El inicio del juicio está pendiente de una fecha.

Mientras que en marzo del 2023, fue imputado por presunto abuso sexual de una niña de 13 años. Por este proceso también cuenta con prisión preventiva.

En las últimas elecciones generales, Mbururú, quien integró la lista de senadores del partido Cruzada Nacional figuró en la nómina de los parlamentarios electos para el periodo 2023-2028. Sin embargo, por encontrarse privado de su libertad aún no pudo prestar juramento.