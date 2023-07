Debaten soluciones a la inseguridad en el Este

El nuevo director de la Policía Nacional en Alto Paraná, comisario general Blas Vera Caballero, encabezó una reunión con comerciantes, empresarios del sector de transporte de cargas, actores de turismo y autoridades sobre tema de la inseguridad. El encuentro tuvo lugar en la sede de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este.

En la ocasión se expusieron situaciones a las que diariamente están expuestos los afectados y los reclamos se centraron en los frecuentes asaltos a empresas transportadoras y la inseguridad en el microcentro esteño.

Los transportistas detallaron que en lo que va del 2023 ya contabilizaron aproximadamente 17 asaltos, cuyo blanco principal son los aparatos electrónicos, específicamente celulares de alta gama, por la facilidad comercialización y su alto valor.

Piden intervención de Conatel

En ese sentido, se propuso convocar a representantes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y proponer que esta institución bloquee el IMEI de los aparatos robados, con la finalidad de evitar que se vuelvan a vender. Refieren que si se logra concretar este procedimiento los asaltos a empresas de transporte de mercaderías se acabarían.

Los comerciantes contaron que a raíz de la inseguridad hay transportadoras que se niegan a llevar celulares de una ciudad a otra, por el riesgo que representa y el temor a ser asaltados durante el trayecto.

Protocolo de seguridad

Asimismo, se hizo referencia al protocolo de seguridad implementado desde hace algunos meses, que hizo que disminuyeran los atracos, al menos en las rutas. Este consiste en la salida de camiones de las distintas empresas en convoy y escoltados por patrulleras de la Policía Nacional, ya sea utilicen las ruta PY02, PY07 y PY06.

No todas las transportadoras que operan en la zona se unieron a este sistema de trabajo, por lo que el gremio pide que se vayan sumando, a fin de coordinar acciones conjuntas con apoyo del sector público.

El otro problema que aqueja a los comerciantes son los asaltos a turistas que cruzan el Puente de la Amistad, en su mayoría brasileños, para realizar compras en el microcentro de Ciudad del Este. Son incontables los casos en que las víctimas son atracadas, incluso en el interior de shoppings. A estos hechos se suman las estafas.

Analizarán gestión de jefes policiales

Tras escuchar las inquietudes, el comisario Blas Vera dijo que analizará la gestión del personal policial, especialmente de los jefes policiales y de otras dependencias apostadas en el microcentro.

“Los que no están cuadrando y los que no tienen resultados no van a poder trabajar aquí, este es un mensaje muy claro para todos los policías”, sostuvo.

Agregó que están buscando dar soluciones a la comunidad del Alto Paraná con mayor presencia policial en las calles. Contó que hay 50 policías de la Agrupación Especializada que están apoyando en cubrir la seguridad en la zona céntrica y que estos estarán hasta fin de año apostados en el área.

Para ese entonces, el Alto Paraná estará aumentando su dotación de efectivos para reforzar la seguridad. En otro contexto, el jefe aseguró que se seguirá trabajando con los transportistas en el acompañamiento del traslado de cargas.