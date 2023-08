Bomberos buscan saber quiénes son los verificadores en materia de seguridad contra incendios en edificios

En sesión ordinaria de la Junta Municipal de Hernandarias se debatió sobre la seguridad de los edificios en cuanto a la prevención de incendios, a raíz de un pedido presentado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de ese municipio.

Aníbal Adorno, presidente de la institución bomberil, explicó ante el pleno que por medio de una ordenanza se establece el cobro de una tasa que lleva por nombre “Servicio de prevención y protección contra riesgos de incendios”, cuyo valor es del 5% del impuesto en edificaciones.

En ese sentido, agregó que los bomberos son los encargados de aprobar los planos conforme a las normativas de seguridad y que por ese trabajo cobran un valor de G. 2.000 el metro cuadrado. Sin embargo, refirió que no saben a cargo de quiénes queda la verificación una vez concluidas las obras.

”Hoy en día los planos de las edificaciones son aprobados por el Departamento Técnico de Prevención de Catástrofes del cuerpo de bomberos, que está a cargo de profesionales en el área, pero no así las verificaciones. Para los bomberos el mejor servicio es aquel que no ocurre, pues no solo se limita en acudir en casos de emergencias sino que trabaja en prevención de posibles siniestros”, detalló.

Lea más: Indemnización a víctimas del Ykua Bolaños, materia pendiente para el Poder Judicial

Hernandarias no está preparada para siniestros de gran magnitud

Propuso instaurar políticas claras en lo que corresponde al tema, al asegurar que hoy Hernandarias no está preparada para enfrentarse a eventuales siniestros de gran magnitud. Recordó los últimos sucesos como por ejemplo el incendio en el hogar de ancianos y añadió que hoy se ven locales que funcionan con las puertas de salidas de emergencia bloqueadas y se preguntó “a quién le compete (controlar) eso?”.

”Nosotros vamos a irnos a apagar el incendio, pero no deberíamos, porque lo ideal sería que las salidas (de emergencia) estén bien iluminadas, los dispersores de agua funcionen, que haya un control en esos lugares”, refirió.

En un recorrido se puede demostrar que la mayoría de las construcciones edilicias del municipio, muchas emblemáticas, no cumplen con requerimientos de seguridad.

Bomberos presentan pedido

Considerando estos puntos, los bomberos presentaron un pedido de informe para saber quiénes son los actores verificadores del Plan Contra Incendios (PCI), si existe alguna ordenanza que nombra a esos agentes y qué establece al respecto.

Lea también: Incendio en cocina de estación de servicios de Asunción

“Entendemos que es importante implementar políticas y procedimientos adecuados para la prevención y respuesta contra incendios”, dijo.

Tras un debate entre concejales municipales, se dispuso que el pedido sea remitido al ejecutivo municipal, a cargo del intendente Nelson Cano (ANR-HC), a fin de conocer el destino que se le da al 5% de la referida tasa y quienes son los ejecutores de los trabajos de control.