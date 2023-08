¿Mala calidad del almuerzo escolar?: alumnos rechazan la comida, reportan

La Municipalidad de Presidente Franco, mediante adjudicación, contrató los servicios de la empresa Copacabana, representada por Teófilo Amarilla Silvero, para la provisión del almuerzo escolar por el periodo 2023-2024. El monto del contrato es de G. 3.026 millones, financiado con recursos del Fonacide.

Un total de siete instituciones, que suman 917 alumnos, conforman la nómina de beneficiarias. Una de ellas es la Escuela Básica N° 1512 Salto del Monday, donde la semana pasada el director, Diego Marcelo Cuevas, denunció que en el Día del Niño se sirvieron hamburguesas, de las cuales unas 20 unidades se encontraban crudas.

Ante esta situación, se convocó a una reunión de la que participaron concejales municipales, representantes de la empresa proveedora, directores, padres y otros miembros de la comunidad educativa, en la Junta Municipal.

Sirvieron hamburguesas en vez de poroto

El primer punto debatido fue sobre el cambio del menú, ya que hamburguesa no forma parte de la lista de platos que deben ser servidos a los alumnos, según el contrato. La modificación surge a raíz de un pedido del director a la empresa para que en el Día del Niño se distribuyan hamburguesas como una forma de agasajo.

Esto al considerar que el menú del día establecía “poroto” y que ese plato no es del agrado de la mayoría de los niños. Entonces se enviaron las hamburguesas, de las cuales un grupo no estaba en condiciones para su consumo. Se detalla que el contrato no permite ese cambio y este se hizo sin autorización.

Lea más: Almuerzo escolar no llegará desde el primer día en Presidente Franco

En la ocasión, el director Cuevas contó que esta no es la primera vez que surgen cuestionamientos. Refirió que en días pasados hallaron en el plato de uno de los alumnos una cáscara de huevo y que en otro caso puré de papa expedía mal olor, entre otros episodios.

Al respecto, dijo que remitió una nota al intendente Roque Godoy (PLRA) para exigir que se mejore la calidad del servicio, pero que no tuvo respuesta.

Alumnos rechazan comida y estos van a la basura, aseguran

Agregó que su escuela cuenta con un programa de jornada extendida de 07:00 a 15:00, por lo que los alumnos almuerzan allí; y que en el menú semanal hay dos platos que los alumnos rechazan, que son “poroto” y “mandi’o chyryry”. Al no almorzar, los niños quedan prácticamente sin comer hasta el horario de salida, lo que afecta en su rendimiento escolar.

”Va a ser muy feo si esta situación queda en el oparei, tenerlos de esa manera a los alumnos es indignante, hay que buscar una estrategia de darle un toque diferente a lo que se está ofreciendo hoy en día a nuestros niños. No venimos a poner más leña al fuego sino a buscar es una solución a lo que pasó en mi institución”, sostuvo.

Sobre esa experiencia los padres criticaron la calidad del alimento al referir que ni los perros quieren comer el alimento y que incluso hay días que los preparados van a parar al tacho de basura. Hablaron de que en algunos casos la comida presenta un mal aspecto.

En escuela indígena el alimento llega tarde y días de lluvia no llega

También estuvieron docentes de la Escuela Básica N° 7795, 8 de Diciembre, de una comunidad indígena, que contaron que, teniendo en cuenta el difícil acceso a la zona, hubo ocasiones en que el complemento nutricional lo realizaron de forma tardía.

Lea también: Cucaracha en almuerzo escolar: concejales convocan a representantes de empresa

También que en jornadas lluviosas no se cumple con la distribución, aunque se hacen las reposiciones en los siguientes días. Sobre tema pidieron que se vea una solución.

Empresa dice que no recibió queja formal

A su turno, representantes de la empresa Copacabana dijeron que no recibieron ninguna queja formal y que se enteraron por las redes sociales sobre el tema de las hamburguesas. Explicaron que pudo haber fallas, pero que el alimento crudo no fue devuelto, por lo que no se pudo realizar un peritaje para ver en dónde estuvo la falla.

Refirieron que el menú se crea en base a valores nutricionales y no al gusto de los niños, padres o directivos, a la vez de aclarar que la elaboración no está a cargo de la empresa.

Por otra parte, se comprometieron en hacer llegar en tiempo y forma el almuerzo a los alumnos de la escuela indígena.

Analizarán reemplazo de menú con baja aceptación

Al finalizar la reunión, se dispuso que la institución municipal y la empresa analicen en reemplazar los dos platos del menú que no gustan a los niños, por otros con mayor aceptación. Este cambio se deberá oficializar por resolución de la intendencia municipal.

Asimismo, se socializará la lista de comidas con la comunidad educativa y los concejales establecerán un cronograma de verificación, a fin de realizar visitas y constatar cómo se va desarrollando la prestación del servicio.

En 15 días se deberá realizar otra reunión para debatir si se presentaron mejoras en los puntos cuestionados.