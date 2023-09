“Pirañita” guió a turista hasta una tienda donde lo despojaron de su dinero

El denunciante, Elton Lima Cargnelutti (35), proveniente de Río Grande Do Sul, relató que esta mañana al llegar hasta la rotonda Reloj del microcentro esteño fue persuadido por un guía turístico quien lo condujo a un local comercial denominado Imega, ubicado sobre la avenida Adrián Jara y Regimiento Piribebuy.

Lea más: Clausuran local comercial por estafa a turista brasileño

Una vez dentro del negocio fue obligado a ingresar a una oficina donde fue rodeado por varios hombres. Inmediatamente le exhibieron fotografías de armas, municiones y cigarrillos. Seguidamente, le advirtieron que no saldría con vida del sitio si no compraba de ellos las mercaderías.

Posteriormente, le catearon y le despojaron de su billetera que contenía 400 reales en efectivo (Casi G. 600.000 al tipo de cambio actual) y luego le dejaron libre, no sin antes amenazarlo de muerte para no hacer su denuncia.

“Sabemos que cuando nos llevan a una salita es para asaltar, solo que esta vez la tienda era muy linda, no sospeché. Agarraron mi celular, revisaron todo. Me dijeron que no saldría vivo de ahí si no compraba algo, estaba como si fuera un secuestrado”, relató el afectado.

No encontraron a los autores de la coacción

La denuncia fue radicada en la Comisaría 1ª y el establecimiento fue intervenido, pero los autores materiales ya no se encontraban en el lugar. Durante ese momento estaba presente Nora Andrea Núñez Sosa (27 años), quien afirmó ser la encargada del local.

El caso fue informado al agente fiscal de turno, Alcides Giménez, quien dispuso que los antecedentes del caso fueran remitidos a su unidad.

Lea también: Un turista denunció robo de dinero en un establecimiento comercial

Además se solicitó el informe sobre los responsables del negocio y se procedió a la incautación del circuito cerrado para tratar de identificar a los autores del acto delictivo.