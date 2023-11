25N: organizaciones piden albergue en CDE y cuestionan plan “12 Ciencias”

El acto simbólico se llevó a cabo en la plazoleta de la Junta Municipal, en la zona céntrica de Ciudad del Este, en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres que se conmemora este 25 de noviembre.

Los activistas exhibieron en la plazoleta carteles alusivos a la vejaciones contra la mujer, con casos de feminicidio, cifras de violencia doméstica y abusos infantiles. Además, de los contenidos que consideran “machistas” del material “12 Ciencias” que se pretende implementar en las escuelas para abordar la educación sexual.

El acto central fue la lectura de un manifiesto para pronunciarse contra la violencia hacia la mujer en todas sus formas y para pedir a los entes gubernamentales medidas efectivas de protección.

Sol Domínguez, vocera de la organización Kuña Poty, reiteró un pedido a la Gobernación de Alto Paraná, a cargo de César “Landy” Torres (ANR, cartista). Se trata de la construcción de un albergue para el refugio de mujeres víctimas de violencia.

Según Domínguez, el Estado paraguayo no tiene voluntad política para prevenir la violencia hacia las mujeres. “Si bien existe una ley de protección integral hacia las mujeres, muchas veces este sistema de protección no le garantiza a las mujeres este derecho y eso se nota en Alto Paraná donde no contamos con el albergue”, reforzó.

Críticas a 12 Ciencias

Por otro lado, la activista sostuvo que el programa educativo “12 Ciencias” no está basado en un enfoque científico, sino más bien tiene un sesgo religioso.

“Muchos de los contenidos que se encuentran en 12 Ciencias perpetúan justamente esta violencia machista; le culpa a las mujeres en caso de acoso, en caso de violencia y normaliza que los hombres sean violentos hacia las mujeres”, remarcó.

Además de Kuña Poty, participaron en el acto miembros de la Coordinación Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores (CONNATs), Unidas en la Esperanza (UNES), entre otras organizaciones.