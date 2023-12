A balazos amedrentan al presidente de la Junta Municipal de Presidente Franco

La denuncia radicada en la Comisaría Sexta de Presidente Franco hace referencia a un hecho de disparos de arma de fuego ocurrido esta madrugada contra una vivienda situada en el barrio San José. No se reportaron heridos, aunque sí daños materiales como la rotura de una puerta de blíndex y rastros de tiros en el portón de la casa.

Los datos refieren que tres hombres llegaron esta madrugada a bordo de un automóvil Toyota modelo Auris, color rojo, quienes descendieron armados y redujeron al guardia de seguridad de la cuadra, identificado como Francisco González García (40).

Los sujetos le habría manifestado que el objetivo era el concejal municipal Semión Duarte, vecino del lugar. Seguidamente, procedieron a efectuar disparos contra una vivienda perteneciente a un familiar del edil, que está pegada a la suya.

Tras darse a la fuga, se dio aviso a los agentes policiales de la jurisdiccional, quienes convocaron a sus pares de Investigación Criminal y Criminalística, además de la fiscala de turno, Emilce Ovelar. Del lugar se incautaron cuatro vainillas servidas y percutidas calibre 9 mm.

Ataque anterior

La semana pasada, específicamente el 6 de diciembre, unos jóvenes balearon el local de venta de vehículos del concejal Duarte. Los disparos impactaron en dos vehículos que se encontraban exhibidos.

El actuar quedó registrado en cámaras de circuito cerrado, que mostraron el momento en que se acercó una motocicleta con dos hombres, del cual el acompañante desenfundó un arma 9 mm y efectuó los disparos para luego escapar del lugar.

En ese entonces, el edil no tomó el suceso como una amenaza, sino más bien como una “broma de mal gusto” de jóvenes.

Supuesto sicario arrepentido pidió US$ 10.000

Esta mañana, al ser consultado al respecto, Semión Duarte contó que recibió llamadas de una persona que se presentó como un supuesto “sicario arrepentido” y que le solicitaba la suma de US$ 10.000 para volver a Pedro Juan Caballero. El sindicado le habría amenazado con que se iría a su casa si no aceptaba abonar el monto.

“Le dije que no tengo esa plata y tampoco tengo por qué (darle) y me dice: ‘Ustedes tienen plata porque ya comieron muchos terrenos’. Yo le invito a la ciudadanía que observe mi labor, no estoy metido en esas cosas, tengo mi negocio, una playa de vehículos que es un emprendimiento familiar que con mucho esfuerzo estamos llevando adelante”, expuso.

Se mostró preocupado por la situación y mencionó que no tiene adversarios políticos ni de otra índole. Añadió que viene denunciando los hechos y pidió resguardo tanto para él como para su familia.

Semión Duarte, de extracción liberal, está desde hace tres periodos como concejal municipal de Presidente Franco y actualmente se desempeña como presidente de la Junta Municipal.