“Nepobaby” de Roya Torres contradice a su mamá y se niega a renunciar

El “nepobaby” Elías Martín Godoy Torres, hijo de la diputada Roya Torres, reapareció nuevamente esta mañana en la Municipalidad de Presidente Franco, gestionada por su padre, el intendente Roque Godoy (liberocartista), para atornillarse en el cargo de “asesor”, con un salario de G. 9.500.000.

Godoy Torres se instaló en un escritorio montado en la secretaría general de la Municipalidad de Presidente Franco, tras desaparecer durante varios días, luego de la promesa de su madre. La diputada prometió que su hijo iba a renunciar al cargo.

“Mi madre me recomendó renunciar, pero no voy a renunciar porque no cometí ningún delito”, fueron las breves palabras del hijo de la diputada. Consultado sobre la forma de incorporación y sus funciones, el joven “asesor” se negó a responder y dijo que no brindaría más declaraciones.

Roya Torres pidió “disculpas”, pero su hijo se niega a renunciar

El 3 de enero pasado, la diputada Roya Torres había anunciado la renuncia de su hijo. La parlamentaria reconoció “un error” en su contratación y hasta pidió disculpas a la ciudadanía. Sin embargo, ahora Godoy Torres se atornilla al cargo.

El joven “asesor” figura en la planilla de Diputados desde septiembre pasado, tras ser nombrado sin concurso público de méritos y aptitudes. Sin embargo, nadie sabe cuáles son sus funciones y solo se presentó durante unos escasos días a “trabajar”.

El 2 de enero pasado fue la primera vez que se vio a Godoy Torres en una oficina pública y estaba en la sede regional de la Diben, pese a no contar con autorización de la institución.

Al día siguiente apareció en la oficina parlamentaria de la Gobernación de Alto Paraná. Desde entonces estuvo ausente varios días y ahora reapareció en la Municipalidad franqueña.