Productores preocupados por llamativo procedimiento de aduaneros

El 16 de enero pasado, Edson Duarte -un productor de soja- envió una carga de 20 toneladas de soja desde su propiedad ubicada en el Km 285 (ex Km 58) de Yguazú con destino a un silo de José Domingo Ocampos, departamento de Caaguazú. En el puesto aduanero del Km 283 (ex Km 60) la carga fue retenida.

El abogado Fabio Arámbulo, representante del productor Duarte, informó que la carga se encuentra en el depósito de Algesa de Ciudad del Este y la Aduana abrió un sumario por supuesto contrabando.

Según los datos, un camión de mediano porte con la carga quedó retenido debido a que el talonario de la boleta de remisión estaba vencido. El propietario se presentó en el puesto aduanero para explicar que es agricultor local y que podía justificar el origen de la carga mediante un contrato con el silo.

“Ahí le piden algo. Como no hubo contraoferta, el productor se fue a buscar la nota de remisión y la copia del contrato del silo. Al volver con los documentos le dicen: lo siento mucho, no puedo hacer nada, ya remití a Aduana”, indicó el abogado Arámbulo.

Por su parte, el intendente de Yguazú, Mauro Kawano (ANR), resaltó que Duarte es un productor conocido de la zona y que su propiedad está cerca del puesto aduanero.

“Querían otra cosa. Lo extraño es que es la primera vez escuchamos un operativo así. No le veo sentido (al supuesto contrabando). Primero el tipo de transporte: un camioncito que apenas arranca y por poco no empujas para moverse esté haciendo contrabando de soja traído de Brasil, no tiene lógica”, expuso el intendente Kawano.

Pérdidas

La llamativa actuación de los aduaneros no termina con la incautación de la carga, sino también en el trámite del sumario administrativo.

El abogado Arámbulo mencionó que desde la oficina regional de la Aduana le indicaron que el sumario se efectuará en Asunción, por lo que acudió a la Capital. Sin embargo, la directora jurídica del ente recaudador le mencionó que el trámite puede llevarse a cabo en Ciudad del Este.

La soja incautada fue cosechada estando húmeda y el proceso de desecación debe hacerse en el silo. Si no se seca en breve tiempo, el producto se perderá.

El abogado Arámbulo manifestó que este tipo de procedimiento aduanero contrae pérdidas para los productores, debido a que el camión queda retenido en un momento en que se necesita para el transporte de la cosecha. Además, del riesgo de perderse la soja.

“Una sola carga, no es un monto considerable, es G. 20 millones es el valor. Lo más preocupante es la manera como están actuando estas personas en el Km 283. Mañana van a aparecer con otro productor y le van a crear problema”, advirtió el profesional del derecho.

Califica como disparate el operativo

Hector Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción y de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, calificó como un disparate el supuesto contrabando de soja en Alto Paraná.

“El mayor productor de soja del país, el granero del país es Alto Paraná y ponerse a perseguir en plena cosecha a camiones que transportan el principal rubro de exportación del país. Que la Aduana no sepa eso solamente es sinónimo de corrupción y apriete”, remarcó Cristaldo.

El dirigente gremial refirió que el operativo aduanero causa preocupación entre los productores, quienes necesitan de tranquilidad en esta época de cosecha.

Contactamos con la oficina de Prensa de la Aduana para conocer la versión de la institución, pero aún no tuvimos retorno.