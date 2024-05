Abogados de exsuegra: “Acá no existe víctima real, existe una enfermedad”

Los abogados Adolfo Ayala y Gustavo Pedrozo, asesores jurídicos de Noemí Zenovia Alvárez y sus hijos Fernando y Alma Fariña brindaron este lunes una conferencia de prensa en Ciudad del Este. En la ocasión pasaron a detallar situaciones sobre el caso de la escribana fallecida Carmen Ruiz Díaz (34) y sus hijos de 3 y 5 años.

El contexto del caso parte de la desaparición de la escribana y sus dos hijos en aguas del río Monday el pasado 9 mayo. Todos las pericias indican que la mujer se lanzó al cauce hídrico llevándose consigo a los pequeños.

En una carta, aparentemente escrita por la madre antes del trágico desenlace hacía mención sobre hostigamientos y acusaba a su exsuegra y familiares de su esposo fallecido. Hay disputas judiciales y denuncias entre ambas partes.

Familia de exsuegra de abogada están pasando por momento doloroso, afirman

En el marco de esta situación, los abogados primeramente expusieron que los Fariña Álvarez están pasando por momentos muy dolorosos, al detallar que los niños son nietos y sobrinos de la familia, pero que las personas tienen un concepto de que sus asesorados son unos “monstruos”.

En últimos días ciudadanos realizaron escraches frente a la vivienda de Noemí Álvarez, arrojando huevos, desperdicios y lanzando petardos, lo que los abogados calificaron de actos vandálicos.

“No hay responsabilidad, toda la responsabilidad que le están echando a la señora Zenovia, a Alma y a Fernando no condice con lo que realmente sucedió, las personas están tomando decisiones con conocimientos no acabados de la verdadera situación”, mencionaron.

Expusieron que lo que quieren es aclarar que la familia nunca estuvo interesada en quitarle los hijos a Carmen Ruiz Díaz, ni tampoco en cuestiones económicas.

“En estos juicios se puede demostrar que no había ningún motivo de preocupación real para que una persona vaya y tome la determinación que tomó, es una determinación personalísima, y no sé como una persona de 67 años podría ser llevada en cuenta por una persona joven”, indicó.

Añadió en que no existen responsables, ni una víctima real. “Acá no existe una víctima real, existe una enfermedad que obligó a la señora a tomar una decisión, nosotros no somos psicólogos para determinar si en qué momento esta señora se vio afectada por la depresión”, indicaron.

Los abogados señalaron que hoy todo el mundo habla de depresion y que “se tendría que ver en qué momento y a consecuencia de qué comenzó a deprimirse”.