Denunciada por su vecino por humo de asado es notificada por la Municipalidad de Presidente Franco

La denunciada es una pobladora del barrio Fátima del municipio franqueño, quien este mediodía fue notificada para que se presente ante la Dirección Municipal de Aseo Urbano y Gestión Ambiental. La afectada dijo que preparan carne asada de forma esporádica y solo para consumo familiar, por lo que no esperó que la molestia por su asado haya llegado tan lejos.

Fátima Lovera relató que hace un año, cada vez que hacen asado, su vecino se queja. Este domingo una vez más decidieron usar la parrilla y colocaron un pedazo de costilla y chorizo para la cocción. Apenas empezó a humear su vecino ya se presentó a su casa para hacer llegar su molestia.

Lea más: Asado, el rey de los encuentros

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

El joven les dijo una vez más que les molesta el humo del asado y que hagan algo para solucionarlo, a lo que el dueño de casa le respondió que no puede hacer nada para cambiar el curso del viento. Entonces le pidió que apague el fuego, pero los ahora denunciados siguieron con el asado.

Sin embargo, la familia de al lado no quiso dejar pasar la situación por lo que presentó una denuncia verbal ante la Municipalidad de Presidente Franco. Este mediodía, cuando Fátima Lovera llegó de su trabajo ya encontró a una comitiva de funcionarios municipales con la notificación por el humo de su asado.

Paraguay clasificó por primera vez al Mundial de Asado

Aseguró que no hacen asado todos los días, ni siquiera todos los domingos, pero cada vez que lo hacen, el vecino se molesta. “Según los vecinos, viven encerrados las 24 horas por culpa de nuestro humo de asado. Tengo cámara de circuito cerrado para probar que no todos los días hacemos asado. Es solo cuando nos quedamos en casa los fines de semana”, relató.

En la nota refiere que la cédula de notificación es por “encender humo de la parrilla”, pero no especifica la ordenanza infringida y tampoco se hace constar la fecha y hora de que la denunciada debe presentarse en la municipalidad. Lovera anunció que mañana mismo acudirá a dicha dependencia comunal.

La denuncia por el humo del asado quedará sin efecto

El jefe de la Dirección Ambiental de la Municipalidad de Presidente Franco, ingeniero Fredy López, explicó que se trató de una denuncia verbal lo que motivó la verificación de parte de fiscales ambientales. Estos solo constataron la existencia de vestigios de fuego de asado y otro tipo de quema.

Según López, los funcionarios no acudieron para notificar, sino para verificar, pero que ante la insistencia de la dueña de casa de que le entreguen un documento, le dejaron la notificación.

Dale la bienvenida al fin de semana con estos tips para hacer el mejor asado

“No hay transgresión a ninguna ordenanza, así que no vamos a poder hacerles ninguna notificación, pero la dueña de casa insistió en que se le dejara un documento y al final ella divulgó eso. Hacer asado no está prohibido, por más que el humo muchas veces pueda molestar al vecino, eso no está reglamentado, no hay ninguna normativa”, detalló.

Aseguró que no hay ninguna ordenanza que prohíba generar humo de asado por lo que la denuncia quedará sin efecto.