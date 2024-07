En recorrido por el Este, Peña visitó obras, entregó casas y bromeó sobre recursos de Itaipú

El presidente Santiago Peña encabezó una comitiva de autoridades durante una visita que cumplió este miércoles en Alto Paraná. El recorrido se inició en el municipio de Mbaracayú, al norte del departamento, donde verificó el avance de la ruta camino a Puerto Indio, que según el proyecto consta de unos 60 kilómetros.

Posteriormente, se trasladó a Hernandarias, colonia Félix de Azara, donde se realizó el acto de entrega de trece viviendas a familias afectadas por la construcción de las líneas de transmisión 500 kV. Esta reubicación se realizó en cumplimiento del Plan de Reasentamiento Involuntario (PARI) ejecutado por la ANDE.

Durante el evento, el ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE, oficializó el inicio de obras correspondientes a la Fase III del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Distribución en trece departamentos, que incluyen Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Ñeembucú, Amambay y Presidente Hayes.

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

Esta iniciativa proyecta disminuir el 70% de los cortes de energía eléctrica y generar un impacto ambiental positivo, al no tener la necesidad de cortes de ramas. Demandará una inversión total de US$ 82 millones y un plazo de ejecución de tres años para la finalización de los trabajos.

Lea más: Empresas rechazan “actualización” de tarifas de consumo especial de la ANDE

Mediante una licitación pública internacional, las obras se distribuyeron en cinco lotes y consisten en: 988 kilómetros de cambios de conductores desnudos a protegidos en la red de Media Tensión; 2.056 kilómetros de cambios de conductores desnudos a pre-ensamblados en la red de Baja Tensión; instalación de 1.000 transformadores de distribución de 100 kVA cada uno y 10.000 artefactos de alumbrado público.

La Fase I del proyecto se había realizado en Asunción y área metropolitana, mientras que la Fase II continuó en estas zonas e incluyó al departamento Central y parte de Cordillera.

Digitalización de redes eléctricas

Por otra parte, también se anunció el comienzo del levantamiento de datos en terreno del proyecto de digitalización de las redes eléctricas a nivel país, que prevé una inversión de US$ 29 millones, a ejecutarse en un lapso de 36 meses.

Con este plan se busca automatizar, optimizar e integrar los procesos técnicos, operativos y administrativos relacionados con la red eléctrica, cuya primera parte se ejecutará en Alto Paraná y Canindeyú, en beneficio de unos 310.000 usuarios y los sectores industrial y productivo en estas zonas.

Lea también: Con préstamos y obras, la ANDE planea “mejorar” el servicio

“Para todo lo demás está Itaipú”

En el acto de Hernandarias, el presidente Peña tomó la palabra y entre otros puntos hizo mención en que los recursos siempre son limitados, pero que con el trabajo en conjunto se puede superar los desafíos. Agregó que a nivel local son los intendentes quienes reciben los reclamos, están más cerca de las necesidades y más lejos de las soluciones.

“Como el gobierno nacional no puede hacer todo, el gobierno departamental no puede hacer todo y el gobierno municipal no puede hacer todo, para todo lo demás está Itaipú”, dijo entre bromas en alusión a la gran cantidad de recursos económicos que maneja la binacional.

Luego sostuvo que “nunca nadie va a poder satisfacer absolutamente todo”, pero que la Itaipú es una fuente de desarrollo y progreso para todo el Paraguay.

Lea más: Peña habló con el titular de la ANDE sobre obras del sector eléctrico para el 2024

Exobreros se quedaron con las ganas de preguntar

Seguidamente, la comitiva de Santiago Peña se trasladó a Presidente Franco. En cercanías al acceso al Puente de la Integración se montó un escenario, donde autoridades y pobladores lo estaban esperando, ya que se tenía previsto un recorrido por la zona de obras complementarias.

Entre las personas que lo aguardaban estaban los exobreros de la Itaipú, quienes exigen el pago de compensaciones laborales, que suman US$ 940 millones. Luis Almada, uno de los voceros de los requirentes, dijo que iban a aprovechar la oportunidad para acercarse al mandatario y preguntar: “¿Se nos va a pagar, sí o no?”.

Sin embargo, la caravana presidencial pasó de largo y fue hasta el puente internacional, donde realizaron un recorrido. Allí no se permitió el paso a “personas comunes”, por lo que no pudieron preguntar.

A su regreso, el presidente Peña bajó de la camioneta por un lapso aproximado de un minuto, dio un “vistazo general” y luego se retiró. Para ese momento, los exobreros ya se habían ido del lugar.