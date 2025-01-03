Masiva afluencia de contribuyentes para pago de impuesto en Ciudad del Este

Largas filas de contribuyentes se observaba este viernes en la Municipalidad de Ciudad del Este, para el pago de los tributos municipales.

La mayoría de los contribuyentes se presentó a abonar el impuesto inmobiliario para aprovechar los descuentos especiales vigentes en este primer trimestre.

La Dirección de Recaudaciones establece diferentes porcentajes de descuentos del impuesto inmobiliario a partir del 2 de enero del 2025. Rebaja durante enero: 12%, descuento en febrero es 10% y reducción en de marzo del 8%.

El beneficio es para los contribuyentes que pagaron sus impuestos en el 2024.

En estos primeros días del año existe una gran concurrencia de contribuyentes, precisamente dentro de la temporada alta para el pago del impuesto inmobiliario, que generalmente se extiende hasta el mes de abril.

Temporada de alta recaudación

Durante el primer semestre del año, los Gobiernos distritales reportan las recaudaciones más altas. Luego, el segundo semestre es la época de las “vacas flacas” y las gestiones municipales acostumbran enfrentar dificultades económicas.

El año pasado, en Ciudad del Este se había recurrido a un préstamo de G. 15.000 millones para pago de salarios. Esta falencia en la previsión económica fue cuestionada por concejales opositores.