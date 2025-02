CDE: AMSAP hará su colecta anual a favor de pacientes con cáncer

AMSAP, una organización sin fines de lucro, asiste a 467 pacientes, de los cuales 200 son niños que deben viajar periódicamente a la capital para recibir atención en centros oncológicos especializados. El gasto mensual para cubrir las necesidades de los pacientes alcanza los G. 20 millones a G. 25 millones.

Además de la colecta, la fundación también recibe donaciones de ropa, zapatos, alimentos no perecederos y medicamentos no oncológicos, como protectores gástricos y suplementos. “Muchos de los pacientes que salen del hospital no tienen ni siquiera para la comida”, afirmó Eva Méndez, fundadora de AMSAP.

La campaña se realiza en el marco de “Febrero Dorado”, en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, que se celebra cada 15 de febrero. La AMSAP también ha organizado una rifa, con un precio de 10.000 guaraníes y cuenta con 20 premios.

Méndez explicó que la asociación cuenta con el apoyo de 11 profesionales voluntarios, que son oncólogos generales, fisioterapeutas, nutricionistas, psicooncólogos y terapeutas ocupacionales, quienes brindan sus servicios a los pacientes de manera gratuita.”

Los interesados en colaborar pueden hacerlo acudiendo al salón de Itaipú, ubicado en la Avenida Campo Vía, al lado de la Iglesia Espíritu Santo, en el Área 4, o el sábado en los diferentes puntos de colecta.