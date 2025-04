Primer vocalista de AC/DC se presenta este sábado en Ciudad del Este

Esta será su segunda presentación en Ciudad del Este, tras su debut en la ciudad el 20 de agosto de 2023. Nacido en Carmarthen, Gales, Evans fue la voz principal de AC/DC desde su fundación en noviembre de 1973 hasta septiembre de 1974, cuando fue reemplazado por Bon Scott.

Durante su etapa en la banda, Evans grabó los temas “Can I Sit Next to You, Girl” y “Rocking in the Parlour”, compuestos por los hermanos Malcolm y Angus Young. El sencillo alcanzó el puesto 50 en las listas australianas y contó con un videoclip promocional.